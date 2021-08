Tokyo 2020

MARATHON

Namens Nederland lopen Bart van Nunen, Khalid Choukoud en Abdi Nageeye de slotafstand van deze Spelen. Met 2:06:17 heeft Nageeye het beste persoonlijke record. Zou een van de Nederlanders het voorbeeld van de Amerikaanse Molly Seidel bij de dames kunnen volgen en een verrassende plak veroveren? De Nederlandse atletiekploeg presteert in Tokio fantastisch en een verrassing hier zou het perfecte slot vormen.

WILD OP JACHT NAAR REVANCHE

Kirsten Wild bijt morgen het spits af in het Izu Velodrome. Zij start rond de klok van 3:00 uur in de Nederlandse nacht aan de scratchrace van het omnium. Op de madison kwam Wild nog ten val, waardoor haar kansen en die van Amy Pieters in rook opgingen. De 38-jarige renster zal erop gebrand zijn zich te revancheren om met een goed gevoel dit toernooi af te sluiten.

BRASPENNINCX VOOR PLEK 5

Voor Shanne Braspennincx is de situatie geheel anders. Zij won al een gouden medaille en zal morgen alleen strijden om een vijfde plek bij de sprint. Ze verloor in de kwartfinales tweemaal van de Duitse Emma Hinze, waardoor een tweede medaille voor de olympisch kampioene al onmogelijk is. Om iets na 4:00 uur gaat Braspennincx van start.

HARRIES HATTRICK

De Spelen kunnen voor Harrie Lavreysen al niet meer kapot. Hij won zowel met de Nederlandse ploeg als individueel het sprintnummer. Kan hij zijn hattrick completeren? Lavreysen rijdt in heat 1 onder anderen tegen Jason Kenny. Zij verrijden hun heat om 3:24 uur. Mocht het slotnummer even succesvol verlopen als de rest van de Spelen, dan strijdt de Lichtflits uit Luyksgestel om 5:00 uur om een derde plak.

WAAR KIJK JE?

