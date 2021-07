Tokyo 2020

Bij de vrouwen is Laura Smulders zelfs topfavoriet. Zus Merel Smulders en Judy Baauw zijn de andere Nederlandse halve finalisten. De beste acht fietsers mogen vanaf 04:40 uur de finales rijden.

Atletiek

Een kleine week na de openingsceremonie begint eindelijk het olympisch atletiektoernooi. Nederland komt op de eerste dag alleen nog in actie in voorrondes. Nick Smidt gaat voor een plek in de halve finales bij de 400 horden en Sifan Hassan en en Diane van Es kunnen zich op de 5000 meter direct voor de finale plaatsen. Voor Jessica Schilder geldt hetzelfde op het onderdeel kogelstoten en ook de 4 x 400 meter gemengde aflossingsploeg gaat voor dit doel.

Roeien

Op de Sea Forest Waterway staat het koningsnummer op het programma en Nederland is erbij. De mannen van de Holland acht gaan voor een medaille en moeten daarbij vooral Duitsland en Groot-Brittannië in de gaten houden. De finale begint om 03:25 uur.

Judo

Vanaf 04:00 uur beginnen de laatste individuele judotoernooien in de Budokan. Tessie Savelkouls (klasse +78 kg) en Henk Grol (klasse +100 kg) komen in actie namens Nederland. Voor Grol zijn het zijn vierde Olympische Spelen en zijn laatste kans op goud.

Zwemmen

In het zwembad is er wederom een medaille te verdienen morgen. Femke Heemskerk zwemt om 03:59 uur de finale van de 100 meter vrije slag. Verder staan er alleen halve finales of series op het programma voor de Nederlanders. Nyls Korstanje zwemt de halve finale van de 100 meter vlinderslag en Sharon van Rouwendaal doet dit op de 200 meter rugslag.

Thom de Boer zwemt om 12:00 uur in de series van de 50 meter vrije slag en een klein half uur later doen Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo hetzelfde. Ten slotte komt de 4 x 100 wisselslag estafette damesploeg in actie.

Zeilen

Vanaf 04:50 uur gaan ook de zeilers weer het water op. Marit Bouwmeester gaat in haar radial voor eerherstel na een dramatische dag en Lobke Berkhout en Afrodite Zegers willen in de 470 klasse de weg omhoog inzetten.

Een kwartier later gaan Bart Lambriex en Pim van Vugt van start bij de 49er klasse en ook Annemiek Bekkering en Annette Duetz gaan met de 49er FX op zoek naar succes.

Verder kunnen de Oranje Leeuwinnen wraak nemen op de verloren WK-finale. Om 13:00 uur spelen zij de kwartfinale tegen de Verenigde Staten. Vijf uur eerder werkt Inge jansen de voorrondes van het schoonspringen af en om 07:00 uur spelen de waterpolodames tegen Zuid-Afrika. De dag wordt besloten door de hockeymannen die om 13:45 uur een belangrijke laatste groepswedstrijd spelen tegen aartsrivaal Duitsland.

