DI NUOVO ITALIA

Met Lamont Marcell Jacobs wonnen ze al de individuele 100 meter, maar vandaag won ook de Italiaanse estafetteploeg het koningsnummer. Het Britse viertal leek hard op weg naar goud, maar zagen in de slotmeters Filippo Tortu langszij komen. De fotofinish moest goed bestudeerd worden, maar de Italiaan drukte net iets eerder zijn lichaam over de finish.

Bij de dames was het Jamaica dat er met het goud vandoor ging. Weer ging het bij de Nederlandse ploeg mis bij de wissel, waardoor zij van een afstand moesten toezien hoe de Jamaicanen met ruime voorsprong de meet passeerden.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Dit was de dag van de Nederlanders op dag 14 van de Olympische Spelen 12 UUR GELEDEN

Tokyo 2020 | Mislukte wissel nekt Nederlandse ploeg

BAHAMAS HEERSEN OP 400 METER

Nadat Steven Gardiner bij de heren al de 400 meter op zijn naam had gezet, won vandaag zijn landgenote Shaunae Miller-Uibo het onderdeel bij de vrouwen. Ze hield op indrukwekkende wijze de Dominicaanse Marileidy Paulino, in zowel de kwalificatie als de halve finale nog de snelste, achter zich. Het brons ging naar de ervaren Amerikaanse Allyson Felix.

GOUD VOOR CANADESE VOETBALVROUWEN

Er moest een bloedstollende penaltyserie aan te pas komen, maar Canada eiste even voor de klok middernacht sloeg het goud bij het damesvoetbal op. Stina Blackstenius had Zweden in de eerste helft op voorsprong gezet, maar vanaf elf meter bracht Jessie Fleming de stand net na het uur op gelijke hoogte. In de bloedstollende penaltyserie werd er over en weer gemist, waarna de Canadese Julia Grosso (what's in a name?) met de twaalfde penalty de wedstrijd besliste: 4-3.

Lees hier het volledige verslag van de finale.

KLIMGOUD VOOR SLOVEENSE

Dat Slovenen kunnen klimmen, bewezen Primoz Roglic en Tadej Pogacar al op de fiets, maar nu weten we dankzij Janja Garnbret ook dat ze ook zonder fiets goed bergop gaan. De Sloveense favoriete kwam op haar zwakste onderdeel speed nog niet verder dan een tiende plaats, maar schreef beide volgende nummers, boulderen en lead, allebei op haar naam.

VS = VOLLEYBALSUCCES

Het Amerikaanse beachvolleybalduo April Ross en Alix Klineman zetten in de finale bij de dames zonder al te veel moeite het Australische tweetal Mariafe Artacho del Solar en Taliqua Clancy opzij. April/Alix, in de groepsfase nog te sterk voor Kezer/Meppelink, wonnen uiteindelijk met 21-15 en 21-16.

Hun volleyballandgenoten in de zaal kenden in hun halve finale bijna net zo weinig problemen met de Servische ploeg. Na een 3-0 zege kunnen zij zich nu opmaken voor een finale tegen Brazilië, dat met dezelfde cijfers met Zuid-Korea afrekende.

Tokio 2020 | Team USA ook naar de basketbalfinale bij de dames

BASKETBALFINALE VS-JAPAN

En er was nog meer succes voor de equipe die nu al de medaillespiegel aanvoert. Team USA onderstreepte haar suprematie in het damesbasketbal met een ruime overwinning op Servie: 79-59. Thuisland Japan voorkwam dat de finale bij de dames hetzelfde affiche zou worden als die bij de heren. Zij versloegen de Fransen met opvallend gemak: 87-71.

DRAMA BIJ DE MODERNE VIJFKAMP

Annika Schleu had een prima uitgangspositie, toen zij met het haar toegewezen paard Saint Boy de piste instapte. Dat Saint Boy een eigen willetje heeft was al bekend en dat bewees hij vandaag nog maar eens. Schleu liet de tranen rijkelijk vloeien, terwijl zij uit alle macht probeerde haar paard in beweging te krijgen. Tevergeefs zou blijken. De Duitse zakte hierdoor van de 1e naar de 31e plaats en was meteen uitgeschakeld voor de medailles. Het goud ging naar de Britse Kate French, voor de Litouwse Laura Asadauskaite en Sarolta Kovacs uit Hongarije.

Tokyo 2020 | Drama bij de moderne vijfkamp: paard weigert

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympisch basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Dit was Dag 13 en dit mag je verwachten van morgen EEN DAG GELEDEN