JEPCHIRCHIR WINT MARATHON

Dag 15 begon al vroeg. Vanwege de hitte was de race al verplaatst naar Sapporo, maar ook daar bleek het te heet om de race in de volle zon te laten verlopen. En dus startten de dames al om 6:00 uur plaatselijke tijd aan hun marathon. Alsnog speelde de hoge temperatuur een belangrijke rol in het verloop van de race. De Israelische Salpeter stond plots stil en moest de top drie laten lopen. Favoriete Birgid Kosgei, haar landgenote Peres Jepchirchir en de Amerikaanse Molly Seidel, die pas de tweede marathon uit haar loopbaan liep, gingen uitmaken wie welke medaille naar huis mocht meenemen.

Tokyo 2020 | Jepchirchir en Kosgei laten zien dat Kenia de beste is op de marathon

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Vreugde bij Tamberi na gedeeld goud EEN UUR GELEDEN

In de slotkilometers bleek Jepchirchir de sterkste. Achter haar hield een instortende Kosgei net genoeg over om Seidel achter zich te houden, maar de Amerikaanse was maar wat blij met haar brons. De Belgische Mieke Gorissen eindigde op een 28e plaats. Zij besloot pas dit jaar eens een marathon te proberen en was dan ook sprakeloos (al was het maar heel kort), toen zij haar eindklassering te horen kreeg.

DREAM TEAM VERSLAAT FRANSEN

Na de nederlaag in het openingsduel op deze Spelen wisten de Amerikanen dat ze het niet makkelijk zouden krijgen met de Fransen in de finale. Even stonden ze ook op achterstand, maar in tegenstelling tot eerdere wedstrijden dit toernooi lieten ze de marge nooit ver oplopen en nog voor half time was de voorsprong er voor het Dream Team. Die gaven ze niet uit handen en dus gaat het basketbalgoud net als bij de dames naar Amerika.

Lees hier het verslag van de finale.

JAPANSE HONKBALLERS KLOPPEN TEAM USA IN DROOMFINALE

Waar in het basketbal de grote sterren uit de NBA wel hun opwachting maken op de Spelen, geldt dat niet voor hun MLB-collega's. Geen Mike Trout, Mookie Betts of Max Scherzer dus bij Team USA, maar ook geen Shohei Ohtani bij Japan. Wel waren natuurlijk de grote sterren uit de Japanse topcompetitie aanwezig. Zij bleken te sterk voor de pre-pensionado's en jonge toptalenten van de Amerikanen. In exact dezelfde uitslag als waarmee hun softbalsters de finale van de Amerikanen hadden gewonnen, eindigde nu dit duel in het voordeel van het thuisland: 2-0.

Tokyo 2020 | Honkballers Japan kloppen Team USA in droomfinale

SPEERWERPER BEZORGT INDIA ATLETIEKGOUD

India won nog nooit een gouden atletiekmedaille. Zelfs voor hun twee zilveren medailles moeten we terug naar de Spelen van 1900 in Parijs. De prestatie van Neeraj Chopra mag dus met recht uniek genoemd worden. De 23-jarige atleet maakte bij de jeugd al veel indruk op wereldkampioenschappen en hij slaagde er nu in Japan dus in om de Tsjechische toppers Jakub Vadlejch en Vitezslav Vesely achter zich te houden.

NOREN PAKKEN BEACHVOLLEYBALGOUD

In de beachvolleybalfinale bij de mannen troffen de regerend Europees kampioen, het Noorse duo Mol/Sorum, de regerend wereldkampioenen Krasilnikov en Stojanovskiy. De Russen namen vroeg de leiding, maar halverwege de eerste set kwamen de Scandinaviërs langszij en draaiden de set vervolgens helemaal om. Doordat ze die lijn in de tweede set doortrokken, liepen ze betrekkelijk eenvoudig weg naar 2-0 in sets en dus het olympisch goud. In de troostfinale grepen de Qatari Cherif en Ahmed het brons.

FRANS TEAMSUCCES

De Fransen zagen Nederland op de medaillespiegel flink uitlopen de afgelopen dagen, maar deden vandaag iets terug. Hun handballers en volleyballers wisten namelijk allebei hun finale te winnen. In de handbalfinale versloegen zij in een replay van de finale van Rio de Denen met 25-23. Het was de vierde keer op rij dat Les Experts de olympische finale haalden. Drie keer gingen ze er daarin met het goud vandoor.

Tokyo 2020 | Franse volleyballers verslaan de Russische ploeg in een zinderende finale

Dergelijk succes kenden ze in het volleybal nog niet. Deze tegen de Russische ploeg was zelfs pas de eerste in hun historie. Na twee sets zaten de Fransen op rozen, maar plots herpakten de Russen zich. Met tweemaal 25-21 trokken ije de stand gelijk, maar in de beslissende set waren het weer de Franse lange mannen die boven kwamen drijven: 15-12.

DANI ALVES HEEFT NU OOK OLYMPISCH GOUD

Er moesten weer verlengingen aan te pas komen om een beslissing in het olympische voetbaltoernooi te forceren, maar nu besloot Barcelona-miskoop Malcom om voor de penaltyserie de deur al in het slot te gooien.Hij schoof de bal achter Unai Simon en bezorgde de Goddelijke Kanaries het goud. Waar Dani Alves deze prijs weer moet laten?

Lees hier het verslag van de voetbalfinale.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympisch basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | De 10 mooiste goals van het olympisch voetbaltoernooi 4 UUR GELEDEN