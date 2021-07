Zwemmen

Het is de laatste dag dat er wordt gezwommen op de Olympische Spelen Tokyo 2020. Zowel Ranomi Kromowidjojo als Thom de Boer hebben zich geplaatst voor de finale van de 50 meter vrije slag. Kromowidjojo won in 2012 nog goud op de 50 meter en hoopt dit jaar opnieuw op een medaille. Voor de Boer zou het zijn eerste olympische medaille zijn. De Boer begint de nacht om 03:30 uur, gelijk daarna komt Kromowidjojo in actie om 03:37 uur.

Daarnaast zijn er nog drie finales in het zwembad: 1500m vrije slag heren (03:44 uur), 4x100m wisselslag dames (04:15 uur) en de 4x100m wisselslag heren (04:36 uur).

Zeilen

Marit Bouwmeester leek een gouden medaille uit haar hoofd te kunnen zetten, maar na een slechte dag van haar Deense concurrent Anne-Marie Ringdom is de Nederlandse Olympische kampioene van 2016 helemaal terug in de race. Als Bouwmeester de Medal Race wint en Ringdom als vijfde eindigt dan is het goud binnen. De Medal Race begint vanaf 08:33 uur.

Atletiek

Er komen vannacht vier Nederlanders in actie bij het atletiek. Irene van der Reijken (300 meter steeple) en Jochem Dobber (400 meter) komen in de eerste ronde in actie. De 300 meter steeple start om 02:40 uur, Van Der Reijken zit in heat 2. De 400 meter begint om 02:50 uur met Dobber in heat 5. Daarnaast hervatten Nadine Visser op de 100 meter horden (12:45 - halve finale 3) en Nick Smidt op de 400 meter horden (14:05 - halve finale 2) hun toernooi en hopen zich te plaatsen voor de finale.

Morgen is ook het koningsnummer van de atletiek: de 100 meter bij de heren. Om 12:15 uur is de halve finale, om 14:50 uur wordt gesprint voor de medailles. Verder is er vannacht ook nog te zien in het atletiek:

02:10 uur - Kogelslingeren dames

02:50 uur - Verspringen dames

13:15 - Hinkstapsprong dames (medaille event)

14:05 - 800 meter mannen

Hockey

Na een moeizame groepsfase hebben de Nederlandse mannen zich wel weten te plaatsen voor de kwartfinale. Zij treffen hier de nummer 1 van de andere poule Australië. De Nederlandse hockeyers zullen zich nu moeten laten zien want als zij deze wedstrijd verliezen zijn zij uitgeschakeld. De wedstrijd begint om 05:00 uur.

Beachvolleybal

Ook Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen beginnen aan de knock-out fase van de Olympische Spelen. Het beachvolleybalduo treft in de achtste finale het Noorse duo Mol/Sorum om 15:00 uur

Paardensport

De nacht begint met paardensport: om 00:45 uur begint het cross-country. Het is nog wel even wachten tot er Nederlanders starten, Janneke Boonzaaijer start om 02:45 uur en Merel Blom om 02:54 uur.

Schoonspringen

Inge Jansen heeft zich weten te plaatsen voor de finale. Waar er in de eerste ronde nog een mindere sprong tussen zat, presteerde de Nederlandse in de halve finale zeer stabiel en vrijwel foutloos. Jansen is de eerste Nederlandse schoonspringster in een olympische finale sinds Daphne Jongejans (1988) en zal daarmee haar grootste doel al hebben gehaald. Als Inge Jansen haar halve finale nog kan verbeteren kan ze wellicht nog verrassen in de finale. De finale start om 08:00 uur.

Ook te zien tijdens dag 9 van de Olympische Spelen Tokyo 2020:

03:10 - BMX freestyle: mannen (medaille event)

04:20 - BMX freestyle: vrouwen (medaille event)

08:00 - Waterpolo: Nederland - Canada

- Canada 08:00 - Tennis: met onder andere finale enkelspel Zverev - Khachanov als tweede partij van de dag

10:00 - Turnen: meerdere medaille events

