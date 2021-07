Tokyo 2020

Windsurfen

Alleen finishen is genoeg voor Kiran Badloe om de gouden medaille te winnen. De Nederlander zou dus in theorie rustig zijn tijd kunnen nemen en een pleziertochtje kunnen maken naar het einde. Maar Badloe zal er toch op gebrand zijn zich ook nu nog te laten zien tijdens de laatste race, al is het goud eigenlijk al zeker binnen.

Ook Lilian de Geus komt morgen voor de laatste keer in Tokio in actie in het water. De Geus heeft helaas geen kansen meer op een medaille, maar zal gedreven zijn goed te presteren tijdens de Medal Race. De Geus komt om 07:33 uur in actie, Badloe om 08:33 uur.

Zwemmen

Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo komen morgen in actie tijdens de halve finale 50 meter vrije slag. Heemskerk kroop door het oog van de naald en plaatste zich als 16e voor de halve finale. Ook bij de mannen komen er twee Nederlanders in actie tijdens de 50 meter vrije slag: Thom de Boer en Jesse Puts. Met vier Nederlanders in actie genoeg kansen dus voor een finaleplaats. De halve finales beginnen om 04:11 uur.

Ook morgen worden er medailles uitgedeeld in het zwemmen, met ook een kans voor Nederland. De Nederlandse ploeg doet mee aan de finale 4x400 meter wisselslag gemengd. Daarnaast zijn de finales op de 100 meter vlinderslag heren en de 200 meter rugslag en 800 meter vrije slag bij de dames. Kijk het zwemmen vanaf 03:30 uur.

Triatlon

Het triatlon begint zo vroeg in Tokio dat je er wakker voor kunt blijven, het startsein wordt om 00:30 uur gegeven. Zwemmen, fietsen en hardlopen, de triatlon is van oudsher een loodzwaar onderdeel. Hoe zit de triatlon precies in elkaar?

Atletiek

Ze is pas 21 jaar maar gaat na een superjaar voor een medaille op de Olympische Spelen: Femke Bol. Het Nederlandse supertalent komt in de vierde heat van de 400 meter horden in actie. De eerste ronde begint om 02:00 uur. De Olympische Spelen van Nadine Visser gaan vannacht ook van start, op de 110 meter horde vanaf 03:45. Er is morgen zelfs al kans op een Nederlandse medaille bij de finale 4x400 meter gemengd om 14:35 uur. De Verenigde Staten komen deze finale ook in actie, nadat zij eerst waren gediskwalificeerd door de jury

Andere Nederlanders die bij het atletiek morgen in actie komen zijn: Jorinde van Klinken (discuswerpen), Menno Vloon (polstokhoogspringen) en Tony van Diepen (800 meter). Kijk al het atletiek vannacht vanaf 02:00 uur.

Boksen

Helaas geen Enrico Lacruz vandaag bij de mannen, maar wel een kwartfinale voor Nouchka Fontijn. De Nederlandse staat om 06:24 in de ring tegen de Canadese Tammara Thibeault. Fontijn won tijdens de Spelen in Rio zilver, kan zij haar prestatie van toen minimaal evenaren? En er is nog meer boksen te zien, vanaf 04:00 uur.

Judo

Je kunt op z'n zachtst zeggen dat het judo toernooi niet is geslaagd voor de Nederlandse equipe. Met meerdere medaille kandidaten in de gelederen, waarvan onder andere Henk Grol vandaag nog in actie kwam , is één bronzen medaille te weinig. Morgen is de laatste kans op een judo medaille, Nederland komt om 04:25 uur in actie in het gemengd team. Als de Nederlanders doorgaan tot de finale is deze om 11:30 uur.

Tennis

Het was de verrassing van het tennistoernooi, Novak Djokovic verloor in de halve finale . De Serviër maakt wel nog kans op een bronzen medaille. Bij de dames is er morgen zowel de finale (Bencic - Vondrousova) als de strijd om het brons (Rybakina - Svitolina). En er is kans op brons in het gemengd dubbel en de dames dubbel. Al het tennis is te zien vanaf 08:00 uur.

Wat is er nog meer morgen?

01:30 uur: Paardensport - Eventing

03:10 uur: BMX - Freestyle (mannen & vrouwen)

08:00 uur: Schoonspringen - Halve finales met Inge Jansen

10:00 uur: Voetbal - Kwartfinales (mannen)

11:30 uur: Hockey - Duitsland - Nederland (vrouwen)

(vrouwen) 14:00 uur: Basketbal - Verenigde Staten - Tsjechië (mannen)

14:30 uur: Handbal - Noorwegen - Nederland (vrouwen)

