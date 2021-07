Nadat een paar dagen geleden de Oranje Leeuwinnen al in actie waren gekomen namens Nederlands, was het vandaag de beurt de eerste individuele sporters. De Nederlandse roeiers kenden een succesvolle eerste dag. Vijf van de zes boten bereikten via de kwalificatie direct de volgende rondes, terwijl Finn Florijn in eerste instantie in de herkansing terecht leek te komen. De jonge roeier testte nadien echter positief op het coronavirus en zijn Spelen zijn dus al voorbij.

OLYMPISCH RECORD

De Nederlandse mannen dubbel-vier, vrouwen dubbel-twee en mannen dubbel-twee wonnen alle hun heat, waarbij die laatste, het duo Melvin Twellaar en Stef Broenink, dat zelfs deed in een nieuw olympisch record. De vrouwen dubbel-vier en Sophie Souwer in de skiff wonnen dus niet hun race, maar hun tweede plaatsen waren alsnog goed genoeg voor kwalificatie.

BOOGSCHIETEN

Ook het boogschiettoernooi ging vandaag van start. Alle deelnemers krijgen vandaag 72 pijlen om hun rangschikking voor de knockoutfase te bepalen. Alle vier de Nederlandse schutters - Steve Wijler, Sjef van den Berg, Gijs Broeksma en Gabriela Schloesser - schoten zichzelf bij de beste 20 en verschaften zich zo een goede uitganspositie voor de eerste ronde. Komende dinsdag wordt het toernooi hervat.

OPENINGSCEREMONIE

Tegenstrijdig genoeg werd de dag in Tokio afgesloten met de openingsceremonie . In een leeg stadion ontstak tennisster Naomi Osaka de olympische vlam. Gedurende een ingetogen ceremonie werd er stilgestaan bij niet alleen de pandemie, maar ook de kernramp van tien jaar geleden in Yokohama en de aanslag op de Israëlische ploeg tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München werden herdacht. Namens Team NL droegen Churandy Martina en Keet Oldenbeuving de Nederlandse vlag het stadion in.

DAG 1

Tokyo 2020 is dus nu officieel geopend en op Dag 1 worden meteen de eerste medailles verdeeld. Ook Nederlandse atleten komen in aanmerking, waarbij de grootste kans lijkt weggelegd in de wegwedstrijd bij de heren . Bauke Mollema, Tom Dumoulin, Wilco C. Kelderman, Dylan van Baarle en baanwielrenner Yoeri Havik starten om 4 uur vannacht aan de koers die een kleine zeven uur later zal finishen op de Fuji International Speedway.

ANDERE MEDAILLEKANSEN

Naast de wielrenners maken nog enkele Nederlandse atleten kans op een medaille. Waar de boogschutters individueel nog even moeten wachten op de voortzetting van hun toernooi, krijgen Schloesser en Wijler morgen al de kans om als gemengd team om de prijzen te spelen. Iets na 4 uur nemen zij het in de eerste ronde op tegen de Italiaanse Chiara Rebagliati en Mauro Nespoli. In het judo mag de Leeuwarder met Georgische roots, Tornike Tsjakadoea hopen op olympisch eremetaal. Zijn toernooi start rond de klok van vier uur.

OVERIGE NEDERLANDERS IN ACTIE

De Nederlandse kijker komt vannacht ogen te kort om alles in de gaten te houden. De Oranje Leeuwinnen wacht met het Braziliaanse elftal een beduidend sterkere tegenstander dan in hun openingswedstrijd . Beide Nederlandse hockeyteams komen vannacht in actie. De dames nemen het op tegen India, terwijl de heren een burenruzie uitvechten met de Belgen. Basketball 3x3 maakt morgen ook haar olympische debuut. De Nederlanders binden de strijd aan met een Servisch viertal. Bekijk hier welke andere Nederlanders morgen in actie komen.

WAAR KIJK JE?

