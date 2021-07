Tokyo 2020

EERSTE GOUD

Qian Yang won bij het 10m Luchtgeweer Dames de eerste gouden medaille van deze Spelen. Op een kleine marge achter de Chinese eiste Anastasiia Galashina het zilver op, terwijl het brons ging naar Nina Christen. Sowieso kenden de Chinezen een sterke eerste dag. Maar liefst driemaal klonk het Chinese volkslied vandaag in Tokio. Zhihui Hou (Gewichtheffen) en Yiwen Sun (Schermen) waren de andere Chinese atleten die er vandaag met een gouden plak vandoor gingen.

CARAPAZ

Het hoofdgerecht van deze eerste volledige dag in Tokio vormde de wegwedstrijd bij de mannen. Wout van Aert toonde aan dat het wel goed zit met de vorm (en dat hij dus een geduchte concurrent van Tom Dumoulin is voor de individuele tijdrit van woensdag), maar hij had geen antwoord op een demarrage van Richard Carapaz. De Ecuadoriaan reed solo naar het goud. Achter hem won Van Aert de koninklijke sprint om het zilver van Tadej Pogacar.

HATTRICK VOOR SZILAGYI

De Hongaarse schermer Aron Szilagyi schreef geschiedenis door als eerste schermer in de historie drie opeenvolgende gouden medailles te winnen. De Hongaar was op het onderdeel sabel in de finale oppermachtig tegen de Italiaan Luigi Samele. Een ronde eerder kwam de unieke hattrick nog wel in gevaar, toen de Georgiër Sandro Bazadze brutaal de leiding nam, maar Szilagyi schakelde een tandje bij, scoorde drie onbeantwoorde punten en trok de partij alsnog naar zich toe.

Alon Szilagyi Schermen Olympics 2020 Foto: Getty Images

NOG EEN HATTRICK

Tegen de Oranje Leeuwinnen was de Zambiaanse spits Barbra Banda al drie keer trefzeker en tegen China herhaalde zij dit kunstje. Het was niet genoeg voor de zege. Het treffen tussen China en Zambia eindigde in een spectaculaire 4-4. Voor China nam Wang Shuang all doelpunten voor haar rekening.

AFSCHEID

Voor twee Nederlandse atleten kwam er vandaag een einde aan hun illustere carrière. Met de nederlaag van Kiki Bertens in de eerste ronde van het enkelspel bij de dames tegen Marketa Vondrousova (4-6, 6-3, 6-4), zit haar individuele loopbaan erop. Zij kopt tijdens Tokyo 2020 nog wel uit in de dames dubbel. Morgen neemt zij het met Demi Schuurs op tegen het Franse duo Caroline Garcia en Kristina Mladenovic.

Voor Epke Zonderland zit het er na zijn uitschakeling in de kwalificatie op rekstok definitief op. De Fries turnde een prima oefening, maar het was niet genoeg om een plekje in de finale te bemachtigen. Bart Deurloo slaagde daar wel in. Zijn achtste plek was net voldoende om op dinsdag 3 augustus acte de présence te mogen geven in de rekstokfinale.

Epke Zonderland Foto: Getty Images

HOCKEY

De twee hockeytoernooien gingen vandaag ook van start. De Nederlandse mannen gingen ondanks een voorsprong onderuit tegen de Zuiderburen. Na de 1-0 van Jeroen Hertzberger kwam Oranje er niet meer aan te pas en liepen de Belgen uit naar een 3-1 overwinning. De dames liepen in de tweede helft ver weg bij hun Indiase tegenstander. Felice Albers was met twee treffers de grote vrouw aan Nederlandse kant.

OVERZICHT NEDERLANDERS

DE DAG VAN MORGEN

Morgen staat het openingsduel van de Nederlandse handbalploeg op het programma en stapt Enrico Lacruz als eerste Nederlandse bokser de ring in. Verder zetten ook enkele Nederlanders hun toernooi morgen voort: zo komen onder anderen de 3x3 Basketballers morgen in actie. Zij spelen duel drie en vier in de groepsfase, terwijl de hockeyheren iets recht te zetten hebben in hun treffen met Zuid-Afrika.

WAAR KIJK JE?

