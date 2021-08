BELGIË PAKT HOCKEYGOUD

Ze hadden er tegen Australië uiteindelijk shoot-outs voor nodig, maar de Belgische hockeymannen hebben zich gekroond tot olympisch kampioen. De Belgian Lions waren al Europees en Wereldkampoen, maar nu kunnen ze dus ook de nog ontbrekende trofee aan hun prijzenkast toevoegen.

Lees hier het verslag van de spannende finale.

SKATEBOARDEN

Bij het onderdeel park ging het goud naar de Australische Keegan Palmer. De geweldige eerste run van Palmer, die zich pas als vijfde kwalificeerde voor deze finale, was al flawless en goed voor goud, maar in zijn slotrun verbeterde de 18-jarige skater zijn winnende score nog maar eens. Het zilver en brons gingen naar de Braziliaan Pedro Barros en de Amerikaan Cory Juneau.

Tokyo 2020 | Samenvatting finale park

DREAM TEAM NAAR FINALE

Het liep aanvankelijk weer niet van een leien dakje voor het Amerikaanse Dream Team. Ze keken al snel tegen een flinke achterstand aan in hun duel met Australië, maar wisten dit nog betrekkelijk makkelijk om te draaien. Team USA won uiteindelijk comfortabel met 97-78.

Lees hier het volledige verslag van de halve finale van het Dream Team.

In de finale treffen ze een oude bekende. Tegen de Franse kan de zure nasmaak van de openingswedstrijd weggespoeld worden. Toen waren de Fransen namelijk nog te sterk voor de Amerikanen. Frankrijk won haar halve finale van het Slovenië van Luka Doncic. De ster van de Dallas Mavericks liet andermaal zien hoe goed hij is, maar het Franse collectief bleek toch net iets te sterk: 90-89.

OOK AMERIKAANSE HONKBALLERS NAAR FINALE

Er stond nog een halve finale van een Amerikaanse sport op het programma. Team USA nam het voor een ticket naar de finale op tegen Zuid-Korea. De Aziaten waren gisteren al dicht bij een plaatsje in de finale, maar verloren ton nipt van Japan. Ook in deze herkansing ging het mis voor de Koreanen. De Amerikanen namen in de zesde inning een 7-1 voorsprong en gaven die in het vervolg niet meer uit handen.

De finaleplek betekent dat Eddy Alvarez na zijn zilveren medaille bij het shorttrack in Sotsji nu ook zeker is van een plak op de Zomerspelen.

BRONS AMERIKAANSE VOETBALSTERS

Het zal niet de medaille zijn geweest waarvan ze gedroomd hadden, maar de Amerikaanse voetbalsters hebben in de troostfinale het Australische elftal verslagen. Dankzij fouten van Australie kwam Amerika na iets meer dan 50 minuten spelen op een ruime voorsprong van 4-1. Toch werd het in de slotfase nog billenknijpen voor de wereldkampioenen.

Tokio 2020 | USA verslaat Australië in doelpuntenfestijn om brons

De Australische dames kwamen terug tot 4-3 en speelden in de blessuretijd alles of niets. Ze hoopten nog op een penalty in de slotseconde, maar scheidsrechter Fortunato wilde er niet aan.

FRANS TEAMSUCCES

Maar liefst drie Franse teams bereikten vandaag hun finale. Zoals gezegd klopten de basketballers Slovenie, maar ook hun volleyballende en handballende landgenoten wonnen hun halve finale. De volleybalploeg won met 3-0 van de Argentijnen. Hen wacht in de finale verrassend genoeg niet topfavoriet Brazilie, maar de Russische formatie.

Tokyo 2020 | Samenvatting Frankrijk - Slovenië

Een dag nadat de Franse handbaldames Nederland uit het toernooi knikkerden, slaagden ook de Franse mannen erin door te stoten naar de finale. Ze hadden het nog onverwacht moeilijk met Egypte, maar kwamen een ruime achterstand te boven en kunnen zich opmaken voor een duel met de Denen. Zij klopten Spanje met 27-23.

ATLETIEK

Bekijk hier de hoogtepunten van de atletiekdag:

Tokyo 2020 : Dag 13 van het atletiektoernooi

JAPANS FAMILIEFEESTJE

Nadat broer Hifumi en zus Uta Abe eerder deze spelen al op dezelfde dag goud wonnen bij het judo, kon vandaag voor de tweede keer deze Spelen de vlag uit bij de familie Kawai. Nadatjongere zus Yukako dinsdag al goud won bij het worstelen, was het vandaag aan haar zus Risako. Zij versloeg in de categorie tot 57 kilogram in de finale de Wit-Russische Iryna Kurachkina.

Tokyo 2020 | Kawai Risako pakt goud in -57kg

DAG 15

Wat we van de Nederlandse atleten mogen verwachten, lees je hier , maar er staat ons morgen ook weer het nodige spektakel zonder Nederlandse inbreng te wachten.

Zoals vandaag de dag was van de halve finales bij veel teamsporten bij de mannen, is dat morgen het geval bij de vrouwen. Bij het basketbal strijden de Servische ploeg met het ongeslagen Team USA en Japan met Frankrijk uit wie er naar de finale gaan. Bij het handbal staan dan weer de duels Frankrijk-Zweden en Noorwegen-Rusland op het programma.

Verder worden er finales gespeeld in onder andere de volgende sporten: beachvolleybal, voetbal, de moderne vijfkamp en het klimmen (alle bij de dames), karate en worstelen

WAAR KIJK JE?

