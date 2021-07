3x3 BASKETBALL

Nadat de Nederlandse 3x3 basketballers gisteren zowel een duel wonnen als verloren, stonden er vandaag weer twee wedstrijden voor ze op het programma. Tweemaal wachtte er een Aziatische tegenstander. Eerst moest Japan eraan geloven (21-20), waarna later op de dag ook China (21-18) aan de zegekar gebonden werd.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Een overzicht van de Nederlanders op dag twee 11 UUR GELEDEN

Morgen nemen de lange mannen het op tegen België en Polen, waarna een dag later Letland de laatste opponent in de groepsfase is. Oranje staat op dit moment tweede, een plek die rechtstreekse kwalificatie voor de halve finale zou betekenen.

DREAM TEAM

Vandaag begon ook het klassieke basketbaltoernooi. Het Amerikaanse Dream Team startte met een duel tegen de Fransen. De Amerikanen verloren sinds 2004 geen enkel olympisch duel meer, maar moesten nu verrassend genoeg hun meerderen erkennen in Rudy Gobert en co. Evan Fournier deed het Dream Team pijn met 28 punten.

Lees hier het verslag van de verrassende overwinning van de Fransen op het Dream Team.

BARTY OUT

Zoals gezegd regende het vandaag dus verrassingen. Het olympisch tennistoernooi eindigde voor Ashleigh Barty al in de eerste ronde. De Australische nummer 1 van de wereld kon het tegen de Spaanse Sara Sorribes Tormo niet bolwerken. Barty heeft haar vorm van Wimbledon, dat ze winnend afsloot, duidelijk niet mee weten te nemen naar Tokyo 2020.

OSAKA WINT WEL

Het wegvallen van Barty biedt mogelijk kansen voor Naomi Osaka om in haar geboorteland het goud op te eisen. De speelster die tijdens de openingsceremonie nog het olympisch vuur in vlam stak, won in ieder geval haar eerste partij. De Japanse bood haar Chinese opponente Saisai Zheng slechts vijf games, 6-1 en 6-4.

CARLA SUAREZ

We blijven even bij het tennis. Bij Carla Suarez Navarro werd vorig jaar lymfeklierkanker vastgesteld. Na chemotherapie te hebben ondergaan, werd ze in december kankervrij verklaard en is ze nu bezig met haar afscheidstournee als professioneel tennisster. In de eerste ronde trof ze het niet met de loting, maar ze wist Ons Jabeur, recentelijk nog kwartfinalist op Wimbledon, te verslaan en verlengde daarmee dus haar loopbaan.

Dat deed Kiki Bertens ook. Lees hier het verslag van haar overwinning met Demi Schuurs in de damesdubbel.

KIESENHOFER

Vandaag had bij de wegwedstrijd van de dames het eerste Nederlandse goud een feit moeten zijn, maar zoals gezegd was het een dag van verrassingen. Die kwam voor Annemiek van Vleuten vandaag zelfs pas na de finish. De 38-jarige renster dacht na haar val in winnende positie tijdens Rio 2016, nu wel als winnaar over de meet te zijn gekomen, maar dat was buiten de Oostenrijkse amateur Anna Kiesenhofer gerekend. Zij was namelijk uit de vroege vlucht overgebleven en een minuutje voor de Nederlandse gefinisht.

Lees hier het verslag van de wegwedstrijd bij de dames.

HAFNAOUI

De grootste verrassing van de dag kwam misschien wel op naam van Ahmed Hafnaoui. De 18-jarige Tunesiër won in het Tokyo Aquatics Centre vanuit baan 8 de finale van de 400m vrije slag. Dat de tiener überhaupt in de finale mocht startte was al een kleine sensatie. Hij had zich voor de Spelen gekwalificeerd met de 31e tijd. Zijn winnende tijd betekende een verbetering van bijna 2,5 seconde ten opzichte van zijn PR van voor Tokyo 2020. Hij liet na het aantikken zijn emoties de vrije loop.

ACHTSTE OLYMPISCHE SPELEN

Al jaren is de belangrijkste tegenstander van Oksana Chusovitina de tijd. De 46-jarige turnster nam in 1992 in Barcelona al deel aan de Olympische Spelen, toen nog namens de Sovjet-Unie. Tegenwoordig turnt ze weer onder de vlag van haar thuisland Oezbekistan, nadat ze enkele jaren ook uitkwam voor Duitsland. Naar dat land was ze verhuisd om haar zoontje de best mogelijke medische zorg te geven, toen bij hem leukemie was geconstateerd. Chusovitina wist zich net niet te kwalificeren voor de finale op sprong, maar het feit dat de drievoudig wereldkampioene en eenmalig olympisch kampioene er in Tokio weer bij was, was al indrukwekkend genoeg.

GOLFKAMPIOEN POSITIEF

Voor Jon Rahm Rodriguez had Tokyo 2020 dan weer zijn debuut op de Olympische Spelen moeten worden. De Spanjaard is de huidige nummer een van de wereld en was dus een belangrijke kanshebber voor het golfgoud. Eerder dit jaar lag Rahm op koers om The Memorial te winnen, toen hij ook al positief testte. Hij moest zich terugtrekken, maar bleek achteraf een vals positieve test te hebben afgeleverd.

DAG 3

De belangrijkste blikvangers van de dag van morgen zijn namens Nederland Mathieu van der Poel en zwemmer Arno Kamminga. Beiden zouden morgen de eerste gouden plak voor Nederland kunnen opeisen. Kamminga moet dan wel afrekenen met de Britse favoriet Adam Peaty. Van der Poel hoopt na zijn glansrijke Tour de France nu ook olympisch succes te boeken. Als het multitalent ergens zijn zinnen op gezet heeft, moet je van goede huize komen om hem er vanaf te houden.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | De medailles van dag één op de Olympische Spelen Tokyo 2020 16 UUR GELEDEN