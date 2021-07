Tokyo 2020

OVERWERK VOOR 3X3 BASKETBALLERS

De Nederlandse 3x3 basketballers kwamen ook vandaag weer tweemaal in actie. In beide duels kwam er overtime aan te pas. België leek te worden verslagen, maar in de slotseconde besliste een tweepunter de wedstrijd alsnog in het voordeel van de Zuiderburen. Ook tegen de Polen was het bloedstollend spannend, maar nu schoot Dimeo van der Horst Oranje naar de zege. Het was een van de weinige hoogtepunten voor een verder ongelukkig dag voor de Nederlandse atleten.

BRITSE SUCCESSEN

Waar het met de Nederlandse equipe in Tokio nog niet zo wil vlotten, kunnen de Britten terugkijken op een bijzonder succesvolle Dag 3. Schoonspringer Tom Daley won met zijn maatje Matty Lee het goud bij 10-meter synchroon. Het was al de derde gouden medaille voor de Britten. Eerder op de dag had Adam Peaty onze landgenoot Arno Kamminga verslagen op de 100m schoolslag, terwijl Tom Pidcock het goud bij het mountainbiken opeiste. Mathieu van der Poel kwam vroeg in die race hard ten val en moest later de strijd staken.

ZWEMFINALES

Naast de eindstrijd van de 100m schoolslag stonden er vandaag nog drie zwemfinales op het programma. De Australische Ariarne Titmus verraste met een indrukwekkende spurt Katie Ledecky. Margaret MacNeil bleef maar nipt verwijderd van een wereldrecord in haar finale van de 100m vlinderslag. Het laatste zwemgoud van de dag ging naar de Amerikaanse estafetteploeg 4x100m vrije slag. De concurrentie hield de Amerikanen lange tijd goed bij, maar slotzwemmer Zach Apple maakte uiteindelijk het verschil.

BIJLTJESDAG BIJ HET DAMESTENNIS

Nadat Ashleigh Barty gisteren al onderuit ging in het dames enkelspel, sneuvelden er vandaag nog drie speelsters uit de top 10. Petra Kvitova (10), Iga Swiatek (6) en Aryna Sabalenka (3) gingen alle drie onderuit in de tweede ronde. Dat is goed nieuws voor Naomi Osaka. De Japanse won haar partij van de Zwitserse Viktorija Golubic en moet nu de rackets kruisen met Martketa Vondrousova, die in de eerste ronde Kiki Bertens uit het toernooi stootte.

DONCIC DOET HET WEL

Waar het Amerikaanse Dream Team gisteren teleurstellend uit de startblokken kwam in de Saitana Super Arena, maakte de Sloveen Luka Doncic meteen een geweldige indruk. De Sloveense ster van de Dallas Mavericks kwam in het duel met de Argentijnen tot 48 punten. Nog nooit scoorde een basketballer meer in een olympische wedstrijd. De Argentijnse bondscoach Sergio Hernandez was na afloop vol lof over zijn 22-jarige opponent: 'Ik vind hem op dit moment de beste speler ter wereld.'

DE DAG VAN MORGEN

Er komt morgen weer een groot aantal Nederlandse sporters in actie. Nog voor middernacht starten de vrouwelijke triatleten hun race. De Nederlandse Maya Kingma is na haar goede prestaties van dit jaar een van de favorieten. Ook de handbal- en voetbaldames mogen weer aan de bak, tegen respectievelijk Zuid-Korea en China, terwijl de hockeyheren hopen de goede lijn van hun comeback tegen Zuid-Afrika door te zetten ten koste van Canada.

RUITERS OP JACHT NAAR DRESSUURGOUD

Voor de liefhebbers van paardensport komen er twee spannende dagen aan. Morgen staat de teamfinale op het programma. De Nederlandse dressuurploeg kwalificeerde zich hiervoor als vijfde, maar het veld zat achter de ongenaakbare Duitsers dicht bij elkaar. Een dag later wacht de individuele finale. Edward Gal en Hans Peter Minderhoud slaagden erin een plekje hierin te bemachtigen. Marlies van Baalen kan zich volledig richten op de teamfinale, want haar score was net niet goed genoeg voor kwalificatie.

ANDERE NEDERLANDSE MEDAILLEKANDIDATEN

Frank de Wit maakt in de categorie tot 81 kilogram kans op goud in het judo. Een van zijn grote concurrenten komt uit België: Matthias Casse. De Belg is de huidige nummer 1 van de wereld en tevens regerend wereldkampioen. Andere kansen op een medaille komen van Kajakster Martina Wegman (halve finale om 7:00 uur) zwemster Kira Toussaint op de 100m rugslag (finale om 3:51 uur)

WAAR KIJK JE?

