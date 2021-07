Tokyo 2020

TURN GOUD NAAR ROC

Zonder hun kopvrouw konden de Amerikaanse turnsters het niet bolwerken in de teamfinale . Zij moesten genoegen nemen met het zilver. Het goud ging naar de turnsters van het Russisch Olympisch Comité (ROC), die ook al in de kwalificatie de besten waren geweest. Groot-Britannië eiste verrassend het brons op.

OSAKA ERUIT

Het is een terugkerend thema in ons dagoverzicht: toptennisters die in een vroeg stadium sneuvelen. Vandaag was het de beurt aan Naomi Osaka. De Japanse moest het hoofd buigen voor de Tsjechische Marketa Vondrousova, die eerder al Kiki Bertens uit het toernooi wipte. Daarmee is Elina Svitolina (4) de hoogstgeplaatste overgebleven speler. Zij neemt het morgen op tegen de Italiaanse Camilla Giorgi. Is er weer een stunt mogelijk?

Lees hier het verslag van de nederlaag van Naomi Osaka.

BASKETBALLAND BELGIË

Als je aan België denkt, denk je waarschijnlijk aan koers, speciaalbier of stoofvlees-friet, maar basketbal zal waarschijnlijk niet als eerste bij je opkomen. Toch is dat na vandaag mogelijk iets veranderd. De Belgian Cats versloegen vandaag namelijk outsider Australië bij het basketbal, terwijl hun 3x3 basketballers doordrongen tot de halve finale. Daar slaagden hun Nederlandse collega's niet in. Zij verloren van ROC.

BRITT EERLAND

Even leek er een sensatie in de maak, toen de Nederlandse tafeltennister Britt Eerland brutaal de eerste game won van haar achtste finale-duel tegen Hoi Kem Doo uit Hong Kong, maar die was in het vervolg oppermachtig. Met haar optreden vandaag en haar spectaculaire comeback in de vorige ronde, mag de 27-jarige Eerland terugkijken op een sterk toernooi.

NEDERLANDSE TEAMS WINNEN

Het blijft wachten op het eerste goud voor Nederland (al komt daar hopelijk snel verandering, daarover hieronder meer), maar onze teams doen in hun groepsfases wel in positieve zin van zich spreken. De Nederlandse handbalsters waren een maatje te groot voor Zuid-Korea, de Oranje Leeuwinnen bleven ook tegen China aan de lopende band scoren en de hockeyheren klopten laagvlieger Canada.

DE DAG VAN MORGEN

Morgen staan er weer enkele mooie affiches op het programma. Het Dream Team is uit op wraak en de Iraanse basketbalploeg lijkt perfect kanonnenvoer daarvoor. Amerika zal ook met belangstelling uitkijken naar de start van het honkbaltoernooi. Ook daar is na de nederlaag van hun softbalsters tegen Japan namelijk wel wat recht te zetten. Daarnaast worden morgen de halve finales en finales van het Rugby 7's gespeeld. Kan Fiji weer de gouden medaille opeisen?

NEDERLANDS SUCCES?

Ruud van Nistelrooij vergeleek ooit het scoren van doelpunten met een ketchupfles. Je kan een tijd moeten schudden, maar dan komt het er ineens allemaal uit. Zou dat morgen ook voor Nederlands goud kunnen opgaan? Er liggen kansen bij het roeien, Edward Gal lijkt in goede vorm te steken voor de individuele dressuurfinale en Noël van ‘t End en Sanne van Dijke stappen morgen met de nodige ambitie de tatami op. En dan is er ook nog Nouchka Fontijn, die voor goud gaat in het bokstoernooi

TIJDRIT

Veel ogen zullen bovendien gericht zijn op de individuele tijdrit bij de mannen en de vrouwen. Kunnen Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen de vieze smaak van het debacle in de wegwedstrijd enigszins wegspoelen? En hoe zit het met de tijdrijdersbenen van Tom Dumoulin na zijn korte sabbatical?

Lees hier alles wat je moet weten over de tijdrit.

WAAR KIJK JE?

