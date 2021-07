Tokyo 2020

Roeien

Er werd veel verwacht van de Nederlandse roei-equipe in Tokio. Op de Sea Forest Waterway moest het gebeuren en Nederland stelde niet teleur. De skiff dubbelvier heren maakten hun favorietenrol waar en roeiden naar het goud, ondanks een flinke misslag aan het begin van de race.

Daarnaast was er brons voor de skiff dubbeltwee dames en zilver voor de skiff dubbeltwee heren en de vrouwenvier zonder stuurman.

Wielrennen

Niet lang na deze eerste successen zette Annemiek van Vleuten de goede lijn door. De 38-jarige wielrenster verpulverde haar concurrentie in de tijdrit en nam daarmee wraak voor de mislukte wegwedstrijd. Anna van der Breggen pakte het brons.

Bij de mannen waren er iets minder verwachtingen, maar Tom Dumoulin wist aangenaam te verrassen met een zilveren medaille. Alleen Primoz Roglic was nog sneller dan Dumoulin, die bovendien aangaf definitief door te gaan als professioneel wielrenner.

Judo

In de ochtenduren begon het judotoernooi voor de vrouwen tot 70 kilogram en de mannen tot 90 kilogram. Sanne van Dijke was uitstekend bezig, maar verloor in de halve finale. In de herkansing wist Van Dijke alsnog een bronzen medaille te pakken. Voor Noël van ’t End was een medaille helaas te hoog gegrepen. Hij verloor in de kwartfinale en kon ook in de herkansing geen potten breken.

Goede prestaties

Er waren genoeg Nederlandse atleten die in actie kwamen, zonder dat daar medailles aan verbonden waren. Nouchka Fontijn plaatste zich voor de kwartfinales van het boksen in het middelgewicht en Kiran Badloe heroverde de koppositie in het windsurfen. Badmintonspeler Mark Caljouw dwong een plek bij de laatste 16 af met zijn overwinning van vandaag. Verder wonnen de hockeydames met 5-0 van Zuid-Afrika en wonnen de waterpolovrouwen met 14-13 van Spanje.

Meerdere Nederlandse zwemmers kwamen in actie vandaag. Arno Kamminga plaatste zich voor de finale van de 200 meter schoolslag en Femke Heemskerk zwom gemakkelijk naar een plaats in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ranomi Kromowidjojo meldde zich af voor de swim-off op deze afstand. Kromowidjojo focust zich vooral op de 50 meter vrije slag deze Spelen.

Verliezers van de dag

Uiteraard waren er ook mindere prestaties van de Nederlanders vandaag. Zwemmer Arjan Knipping werd uitgeschakeld in de series op de 200 meter wisselslag en boogschutters Sep van den Berg en Gijs Broeksma gingen vroeg onderuit in het individuele toernooi. Ook bij de paardensport kon Nederland zich niet mengen in de strijd om de medailles. Edward Gal en Hans Peter Minderhoud werden zesde en twaalfde bij de dressuur Grand Prix.

Buitenlands succes

Nederland was natuurlijk niet het enige land met een succesvolle dag op de Olympische Spelen vandaag. Fiji prolongeerde zijn gouden medaille bij de Rugby sevens en Letland won bij de mannen goud in het 3x3 basketbal. Bij de vrouwen gingen de Verenigde Staten er met de eerste olympische titel vandoor.

Verder pakte de Chinees Zhiyong Shi goud bij het gewichtheffen en wonnen Eduard Trippel uit Duitsland en Chizuru Arai uit Japan de judotoernooien van vandaag. Jessica von Bredow-Werndl was de beste bij de dressuurwedstrijd en Zuid-Korea won de landenwedstrijd voor mannen bij het schermen.

Het Chinese duo Zongyuan Wang en Siyi Xie won de gouden medaille bij het synchroonspringen voor mannen en en Daiki Hashimoto werd in eigen land de jongste olympisch kampioen op de turnmeerkamp bij mannen ooit.

In het zwembad werden vijf gouden medailles vergeven vandaag. De Australische Ariarne Titmus won de 200 meter vrije slag bij dames. Yui Ohashi uit Japan was de beste op het onderdeel 200 meter wisselslag en de Amerikaanse Kathleen Ledecky maakte haar favorietenrol waar op 1500 meter vrije slag waar.

Bij de mannen legde Kristof Milak uit Hongarije beslag op het goud bij de 200 meter vlinderslag en won Groot-Brittannië de finale van de 4 x 200 meter vrije slag estafette.

Morgen

Morgen zijn er opnieuw medaillekansen voor Nederland. Marieke Keijser en Ilse Paulis roeien in de nacht de finale bij de skiff lichtgewicht dubbeltwee. In het zwembad gaat Arno Kamminga op voor de finale op de 200 meter schoolslag.

Bij het judo mogen Sanne Steenhuis en Michael Korrel een gooi doen naar olympisch goud en in de loop van de middag mag Lieke Wevers proberen voor een wonder te zorgen in de meerkampfinale van het turnen. Topfavoriete Simone Biles is afgehaakt voor deze wedstrijd vanwege mentale problemen.

Verder nemen de handbaldames het op tegen Angola, rijden de BMXers zowel bij de mannen als de vrouwen de kwartfinales en in het zwembad gaat Femke Heemskerk zich proberen te plaatsen voor de finale van de 200 meter vrije slag.

Kiran Badloe verdedigt zijn voorsprong bij het windsurfen en beide hockeyploegen spelen een belangrijke groepswedstrijd tegen Groot-Brittannië. Steve Wijler en Gabriella Schloesser gaan dit keer voor individueel succes in het boogschieten en beachvolleybal-duo Brouwer/Meeuwsen komen in actie voor de laatste wedstrijd in de poule.

