Tokyo 2020

BMX

Het was de eerste dag van het olympisch BMX-toernooi en dus stonden de kwartfinales op het programma. Nederland kende een perfecte dag. Alle zes de deelnemers plaatsen zich voor de halve finales en Niek Kimmann leek weinig last te hebben van zijn knieblessure.

Judo

Bij het judotoernooi slaagden Michael Korrel er in de klasse tot 100 kilogram helaas niet in om de eerste ronde te overleven. Guusje Steenhuis slaagde hier wel in, maar in de kwartfinale ging ook zij onderuit. Steenhuis slaagde er niet in om via de herkansing een bronzen medaille te pakken. Het goud ging naar twee Japanners met Aaron Wolf bij de mannen en Shori Hamada bij de vrouwen.

Boogschieten

Steve Wijler en Gabriella Schloesser konden de slechte dag van gisteren bij het boogschieten helaas niet goedmaken. Voor allebei de schutters was het toernooi al in de achtste finales voorbij.

Zwemmen

In het zwembad kende Nederland wel een goede dag. Femke Heemskerk kwalificeerde zich voor de finale van de 100 meter vrije slag en Nyls Korstanje deed dit voor de halve finales met een nieuw Nederlands record op de 100 meter vlinderslag.

Het gemengde estafetteteam wist zich te plaatsen voor de finale op de 4 x 100 meter wisselslag en Sharon van Rouwendaal kwalificeerde zich voor de halve finales op de 200 meter rugslag.

Badminton

Bij het badminton werd Mark Caljouw uitgeschakeld in de achtste finale en ook het duo Selena Piek en Cheryl Seinen verloor. Korea was in de kwartfinale te sterk.

Verder wonnan Raisa Schoon en Katja Stam hun laatste groepswedstrijd in het beachvolleybal. Het mannelijke duo Brouwer/Meeuwsen verloor, maar was al zeker van de volgende ronde. Allebei de hockeyploegen speelden tegen Groot-Brittannië. De mannen speelden met 2-2 gelijk en de vrouwen wonnen met 1-0.

De handbaldames wonnen ook hun derde groepswedstrijd. Angola werd eenvoudig aan de kant geschoven met 37-28. Lieke Wevers mocht op de valreep toch meedoen in de finale van de turnmeerkamp, maar werd laatste.

Waar kijk je?

