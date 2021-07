Goud en brons in het BMX

Het was een mooie en emotionele finale voor de Nederlandse BMX'ers. Bij de mannen won Niek Kimmann goud, nadat hij eerder deze week nog in botsing was gekomen met een official en daarbij een scheurtje in zijn knieschijf opliep. Kimmann liet zich hier niet door tegenhouden en was te sterk voor zijn concurrenten. Bij de vrouwen stond Merel Smulders in de finale en veroverde het brons, 9 jaar nadat haar zus Laura brons won.

Lees en kijk hier alles over het BMX'en van vandaag.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | GOUD EN BRONS! Hoe doen de Nederlanders het op Dag 7 van de Olympische Spelen? 15 UUR GELEDEN

Holland 8 stelt teleur in finale

De acht had de kers op de taart moeten zijn voor het Nederlandse roeiteam. Maar de mannen konden na een slechte start niet voldoen aan de verwachtingen en kwamen niet verder dan een vijfde plek. De Olympische Spelen zijn voorbij voor de roeiers, lees en kijk hier alles over hun toernooi.

Slechts 25 seconden voor Henk Grol

Henk Grol had de grote uitdager moeten worden voor de gouden medaille in zijn gewichtsklasse van het judo, maar na 25 seconden zat het er helaas alweer op voor de Nederlander. Bij de vrouwen kwam Tessie Savelkouls in actie en verloor in de tweede ronde. Maar voor Savelkouls, die een jaar geleden hoorde dat ze waarschijnlijk niet meer kon lopen, was vandaag een overwinning. Verder werden er vandaag ook weer medailles verdeeld in het judo.

Tokyo 2020 | Het judo van dag 7

Geen revanche voor Oranje Leeuwinnen

Er waren 120 minuten en penalty's voor nodig, maar de Verenigde Staten kwamen als winnaar uit de titanenstrijd. De kwartfinale, die niet had misstaan als olympische finale, was een herhaling van de finale van het WK 2019. Ook deze wedstrijd was er een hoofdrol weggelegd voor Vivianne Miedema, maar het was niet genoeg voor Nederland. Lees hier de uitgebreide samenvatting en kijk de doelpunten terug, inclusief de penaltyserie.

Het atletiektoernooi is begonnen

Het is zover, ook de atletiek is begonnen in Tokio! Het was een drukke eerste dag, waar direct al medailles werden vergeven . Ook kwamen er Nederlanders in actie , onder wie medaillekanshebber Sifan Hassan.

Medaillekansen voor Nederland op het water

Zeilen, windsurfen, als de wind een spel speelt dan zijn er Nederlanders die een kans maken op de overwinning. Al ging het niet makkelijk voor Marit Bouwmeester. Aan het begin van het toernooi was Bouwmeester een groot kanshebber, maar eenmaal onderweg leek de kans op goud verdwenen. Tot vandaag , toen de Deense Rindom 26 punten kreeg en de strijd weer volledig open lag.

Finales, records en Nederlanders in het zwemmen

Er gebeurde vandaag veel tijdens het zwemmen. Zo zijn er 4 gouden medailles gewonnen, is er een wereldrecord neergezet en zijn er meerdere olympische records gezwommen. Ook kwamen er Nederlanders in actie: Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo. We hebben dag 7 van het zwemmen tijdens de Olympische Spelen Tokyo 2020 samengevat.

Tokyo 2020 | Al het zwemmen van dag 7

Wat gebeurde er nog meer vandaag?

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympische basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Dit gaat er gebeuren op dag 7 van de Olympische Spelen 20 UUR GELEDEN