Tokyo 2020

Harrie Lavreysen heeft in de finale van het olympisch sprinttoernooi landgenoot Jeffrey Hoogland verslagen. In de finale ontliepen de twee mannen elkaar weinig en waren er drie heats nodig om een winnaar aan te wijzen. Met elkaar wonnen de rijders goud op de teamsprint. De Brit Jack Carlin legde beslag op het brons.

Kirsten Wild en Amy Pieters kunnen niet imponeren op koppelkoers

De olympische koppelkoers verliep niet zoals gehoopt voor Kirsten Wild en Amy Pieters. Bij de eerste twee sprints deed het Nederlandse tweetal nog goed mee voor de punten, maar na een valpartij liep Nederland achter de feiten aan. Een Australische flitste tussen Pieters en Wild door bij een aflossing waardoor Wild in haar laatste olympische koppelkoers ten val kwam. Tegen beter weten in probeerden de twee nog wel punten te behalen, maar de medailles waren al vergeven. Ze moesten genoegen nemen met een vierde plek. Het goud ging naar de Britten die simpelweg de sterkste waren.

Sifan Hassan pakt brons in finale 1500 meter

Sifan Hassan heeft haar tweede medaille van de Spelen te pakken. Na goud op de 5000 meter mag ze een olympische bronzen plak op de 1500 meter aan haar palmares toevoegen. De in Amerika wonende atlete kon topfavoriete Faith Kipyegon niet verrassen. De Britse Laura Muir pakte het zilver.

Mannen met nationaal record naar finale 4x400

De Nederlandse mannen hebben zich met een nationaal record geplaatst voor de 4x400 meter finale. De vier oranje sprinters wisten slechts een vijfde plek te behalen in hun heat, toch is het genoeg om zich te plaatsen voor de finale. Het tempo in de tweede heat lag duidelijk lager en dus mag oranje morgen weer in actie komen.

Springruiters plaatsen zich voor teamfinale

De drie Nederlandse springruiters weten zich te plaatsen voor de finale bij het team springen. Willem Greve kwam als eerste in actie op Zypria S. Marc Houtzager als tweede op Dante. De druk lag vervolgens op de schouders van Maikel van der Vleuten en Beauville Z. Met een knappe run wist Van der Vleuten een negende plek te bemachtigen. Daarmee staan de Nederlanders in de finale van zaterdag 7 augustus om 12.00 uur Nederlandse tijd.

Hockey - Hockeyvrouwen brengen goud in stijl terug naar Nederland

De Nederlandse vrouwen zijn voor de derde keer olympisch kampioen geworden. In de finale werd Argentinië via drie benutte strafcorners met 3-1 weggezet. Routiniers Margot van Geffen en Caia van Maasakker waren verantwoordelijk voor de score aan de Nederlandse kant.

Estafettevrouwen na mislukte wissel laatste in finale

De 4x100m estafetteploeg heeft niet kunnen verrassen in de olympische finale. Tweede loopster Dafne Schippers vertrok veel te vroeg van haar startpositie waardoor Nadine Visser niet het stokje aan haar door kon geven. De Jamaicaanse vrouwen veroverden het goud, voor de Amerikaanse vrouwen en de Britse ploeg.

Fontijn moet het doen met brons

Veel zouden blij zijn met een bronzen medaille, maar Nouchka Fontijn had haar zinnen gezet op de olympische boksfinale. Fontijn stond in de halve finale tegenover de Britse Lauren Price, een oude bekende van de WK-finale. Ook toen moest Fontijn haar meerdere erkennen in de Britse. Ondanks haar verlies houdt de Nederlandse wel een bronzen medaille over aan de confrontatie met Price. Na afloop maakte Fontijn bekend te stoppen met boksen.

Braspennincx naar laatste zestien sprint

Shanne Braspennincx heeft zich eenvoudig geplaatst voor de laatste zestien bij het onderdeel sprint. De Nederlandse won in haar heat eenvoudig van de Chinese Tianshi Zhong.

Golf - van Dam onder par op dag 3, Korda behoudt leiding

Anne van Dam heeft zich op dag 3 van het olympisch golftoernooi hersteld na twee matige dagen. De Arnhemse liep dankzij een prima tweede negen (32) een ronde van 69 (-2), verreweg haar beste score van deze week. Dankzij deze goede ronde is de Nederlandse opgeklommen naar de 55e plek in het klassement (+8).

Nelly Korda schoot net als van Dam een score van 69 en gaat daarmee de laatste dag in met een voorsprong van drie slagen op de Indiase Aditi Ashok. De Amerikaanse nummer één van de wereld staat nu op een score van -15.

