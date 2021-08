De tranen van Tamberi

Tamberi en Barshim delen het goud op het hoogspringen en met name de Italiaan is daar dolgelukkig mee.

Tokyo 2020 | Vreugde bij Tamberi na gedeeld goud

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Deze Nederlanders komen in actie op de slotdag van de Olympische Spelen 2 UUR GELEDEN

Van Crash tot kampioen

De olympische droom van Niek Kimmann leek voorbij na een crash met een official. De Nederlander wist echter van geen opgeven en fietste naar een fenomenale olympische titel.

Tokyo 2020 | Niek Kimman wint goud - Video

Biles op de balk

Simone Biles had in Tokio te kampen met mentale problemen en moest zich terugtrekken uit meerdere onderdelen. Op de balk kwam de Amerikaanse superster wel in actie en pakte ze brons.

Simone Biles turnt een bronzen oefening op de balk

De winnende wiskundelerares

De Nederlandse wielrensters hadden niet op deze Oostenrijkse gerekend. Anna Kiesenhofer zorgt voor een gigantische verrassing en pakt het goud.

Tokyo 2020 | Anna Kiesenhofer wint de gouden medaille bij het wielrennen

Djokovic draait door

De nummer één van de wereld ging naar Tokio om de volgende stap te zetten richting de Golden Slam. Tot zijn grote frustratie ging het echter twee keer helemaal mis. Geen medaille voor Djokovic.

Djokovic laat zich gaan

De beslissende broedertwist

Een unicum bij de baansprint. Vrienden Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland staan tegenover elkaar in de finale.

Tokyo 2020 | Lavreysen verslaat Hoogland in gouden broederstrijd

Jacobs mag juichen

Een grote verrassing op het koningsnummer. Marcell Lamont Jacobs zorgt voor het eerste Italiaanse goud op de 100 meter ooit.

Tokyo 2020 | Goud voor Lamont Marcell Jacobs op 100 meter

De hapering van Hassan

Sifan Hassan gaat onderuit in de serie van de 1500 meter, maar wint even later op indrukwekkende wijze goud op de 5000 meter.

Tokyo 2020 | Bekijk hier de gouden 5000 meter race van Sifan Hassan

Paniek op het paard

Annika Schleu stond aan de leiding op de moderne vijfkamp, maar dan gaat het helemaal mis. De Duitse moet op het paard van een ander rijden en dat is geen succesvolle samenwerking.

Tokyo 2020 | Drama bij de moderne vijfkamp: paard weigert

Een belg in de bak

Een van de meest ongelukkige momenten van deze Spelen. Thomas van der Plaetsen scheurt zijn hamstring bij de afzet en belandt met zijn gezicht in het zand.

Tokyo 2020 | Tienkamper Van der Plaetsen valt bij verspringen in de zandbak

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Vreugde bij Tamberi na gedeeld goud 2 UUR GELEDEN