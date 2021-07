Tokyo 2020

Het gerenommeerde statistiekenbureau Gracenote voorspelde dat Nederland in Tokio 48 medailles zou winnen. Vier dagen na de openingsceremonie is dit aantal met drie naar beneden bijgesteld. Volgens Gracenote komt Nederland uit op 45 medailles. De eerste olympische dagen leken meer dieptepunten dan hoogtepunten te tellen. Hieronder zie je een selectie.

Wegwedstrijd dames

Nederland had niet één, maar vier topfavorieten voor de overwinning. Marianne Vos, Demi Vollering, Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten maakten allemaal kans om de olympische wegrit op hun naam te schrijven. De kans dat het mis zou gaan, was natuurlijk altijd aanwezig, maar dat het goud op zo'n iconische manier verloren zou worden kon niemand voorspellen.

We kennen de beelden. Annemiek van Vleuten komt juichend over de finish, maar komt later tot de realisatie dat niet zij, maar de Oostenrijkse amateur Kiesenhofer goud heeft gepakt.

Mathieu van der Poel

Als de finish van Annemiek van Vleuten een iconisch beeld is, dan is de valpartij van Mathieu van der Poel dat zeker ook. Het inmiddels welbekende plankje dat de voorgaande dagen tijdens de parcoursverkenningen dienst had gedaan, was verdwenen tijdens de wedstrijd. Van der Poel, die door velen was getipt voor goud, moest tijdens de wedstrijd opgeven na zijn heftige valpartij.

Zeilers stellen teleur

Wie hoopte op een Nederlandse medailleregen in het zeilen komt na twee zeildagen bedrogen uit. Hoewel er nog geen enkele medaille vergeven is, ziet het er niet goed uit voor de Nederlandse zeilers. Regerend olympisch kampioene Marit Bouwmeester had gisteren een verschrikkelijke dag met een eenentwintigste en veertiende plek. Na een goede tweede dag staat ze vijfde. Topfavoriete op de surfplank Lilian de Geus kan haar draai ook nog niet vinden op het Japanse water. Ze staat na zes races op de zesde plek. Grootste medaillehoop Kiran Badloe werd vandaag na een sterke race tweede, maar werd door een diskwalificatie teruggezet.

Niek Kimmann botst op official

BMX'er Niek Kimmann is vanwege zijn beroep bekend met een uitdagend parcours met verschillende obstakels en hindernissen. Vandaag kwam hij echter een onverwacht obstakel tegen. Kimmann botste tegen een official die zich op de baan bevond. Bij de botsing liep de Nederlander een scheurtje in zijn knieschijf op. De medaillefavoriet zal donderdag wel starten op de individuele wedstrijd.

Coronagevallen

KL861, dat is het vluchtnummer van de inmiddels beruchte vlucht die verschillende Nederlandse sporters naar Tokio bracht. In dit vliegtuig lijken verschillende Nederlandse sporters een coronabesmetting te hebben opgelopen. Skateboardster Candy Jacobs was het eerste slachtoffer, taekwondoka Reshmie Oogink en roeier Finn Florijn volgden. Vandaag kwam daar tennisser Jean-Julien Rojer bij. Nederland besloot zich terug te trekken uit het tennistoernooi. Het is te hopen dat verdere verspreiding binnen de ploeg uitblijft, maar de vrees op volgende besmettingen is groot.

Lichtpuntjes

Toch is het niet alleen kommer en kwel in de Nederlandse ploeg. De Nederlandse handboogschutters behaalden zaterdag een knappe zilveren medaille. Vandaag won Arno Kamminga als derde Nederlandse man ooit een medaille in het zwemmen. Ook moeten we niet vergeten dat de Nederlandse ploeg in Rio na drie dagen slechts een medaille had binnengehaald. Ook bij de meest succesvolle Spelen voor Nederland ooit, Sydney 2000, bleef de teller na dag drie steken op een medaille.





