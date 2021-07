Tokyo 2020

Roeien

Sophie Houwer eindigde zondag als tweede in de derde kwartfinale in de skiff. Hierdoor mag ze zich gaan opmaken voor de halve finale.

Ook de dames dubbeltwee gaat een ronde verder. Roos de Jong en Lisa Scheenaard komen na hun overwinning in de serie woensdag vanaf 2.18 uur uit in de finale. Ook de heren gaan ongeschonden richting de eindstrijd. Melvin Twellaar en Stef Broenink realiseerden de snelste tijd van de halve finales.

Voor de heren vier was het een spannende dag. Na een tegenvallende kwalificatie moesten zij herkansen in de Sea Forest Waterway. Op deze nieuwe dag hadden zij de zaakjes wel op orde. Roemenië kwam als eerste over de streep, gevolgd door de Nederlandse heren.

Zeilen

Kiran Badloe bezet na de eerste dag de derde plaats in de RS:X-klasse. De windsurfer is wat zwaarder dan zijn directe concurrenten en is daarom gebaat bij een harde wind. Tijdens de eerste twee races waren de omstandigheden echter niet in zijn voordeel. Badloe moest het doen met de vijfde en de zevende plaats. Gelukkig voor de drievoudig wereldkampioen trok de wind daarna aan en pakte hij de winst in race drie. Maandag staan de vierde, vijfde en zesde race op het programma.

In de Laser Radial-klasse bij de dames ligt regerend olympisch kampioen Marit Bouwmeester nog niet op schema voor een medaille. De Nederlandse zeilster eindigde in de eerste race als 21ste en in race twee op plek veertien. Maandag staan de derde en vierde race op het programma.

Handbal

De Nederlandse handbaldames zijn overtuigend begonnen aan de Olympische Spelen. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayyonade versloeg in de openingswedstrijd gastland Japan met 32-21. Bijzonder was de terugkeer in de ploeg van Nycke Groot. Zij maakte na twee jaar haar rentree voor Oranje.

Zwemmen

De Nederlandse vrouwen grepen op de 4x100 meter vrije slag net naast een medaille. Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Kim Busch en Kira Toussaint eindigden als vierde in de finale. Het viertal kwam 0,89 seconden tekort voor brons. Het goud ging naar Australië voor Canada en de Verenigde Staten.

Boksen

Enrico Lacruz haalde de tweede ronde van het bokstoernooi niet. De Amerikaan Keyshawn Davis (een medaillekandidaat) won de wedstrijd op punten in drie ronden.

Kanovaren

Martina Wegman heeft zich zonder problemen geplaatst voor de halve finale van het slalom kanovaren. In de twee heats behaalde zij scores van 113,29 en 109,84. Dit was ruimschoots genoeg om opnieuw in actie te mogen komen. Dinsdag staan zowel de halve eindstrijd als de finale op het programma.

Schermen

Bas Verwijlen strandde zondag in de derde ronde van het schermtoernooi. De nummer zeven van de plaatsingslijst verloor met 15-11 van de Fransman Romain Cannone. De Nederlandse schermer was na afloop zeer teleurgesteld. Hij beweerde dat hij de tegenstander raakte, maar dat het lampje niet ging branden. De wedstrijdleiding was echter onverbiddelijk.

Badminton

De badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling moeten in het gemend dubbel vrezen voor uitschakeling. Het Nederlandse duo verloor zondag van de Chinese wereldkampioenen Zheng Si Wei en Huang Ya Qiong: 21-15 en 20-22. Zaterdag gingen Piek en Tabeling ook ten onder tegen de Zuid-Koreanen Seo Seung jae en Chae Yu-Hung. Maandag sluiten zij de poulefase af tegen Adham Hatem Elgamal en Dona Hany uit Egypte.

