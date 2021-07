Elke sporter droomt er van om mee te doen aan de Olympische Spelen, maar dat niet alleen. Uiteindelijk wil iedere sporter goud winnen op de Spelen. Op de eerste officiële dag van de Olympische Spelen is al vroeg ook de eerste gouden medaille uitgereikt.

Yang Qian is pakt de eerste gouden medaille van Tokyo 2020 Foto: Getty Images

Het 10-meter luchtgeweer schieten is in Tokio het eerste toernooi waarin werd gestreden om de medailles. De Chinese Qian Yang won het goud voor de Russische Anastasia Galasjina en de Zwitserse Nina Christen. De 21-jarige Yang behaalde het goud door een score van 251,8 neer te zetten.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Hoe deden de Nederlanders het op de eerste dag? 4 UUR GELEDEN

Eerste medaille

De eer voor de allereerste medaille is voor James Connolly. Tijdens de Spelen van 1896 won de Amerikaan het hinkstapspringen en werd daarmee de eerste olympisch kampioen van de moderne Spelen. De overwinning leverde hem een zilveren medaille op, want het goud werd in 1904 pas ingevoerd. De nummer twee kreeg brons, voor de derde plaats lag er geen eremetaal klaar.

Nederlands goud

De eerste Nederlanders die goud wisten te behalen op de Olympische Spelen zijn Joop Carp Berend Carp en Piet Wernink op het onderdeel zeilen in de 6,5-meterklasse. Dit was het begin van een hele reeks aan Nederlandse gouden medailles.

De Zomerspelen van Sydney in 2000 waren de meest succesvolle Spelen als het gaat om de gouden medailles. Op de tweede Spelen in Australië wist Oranje maar liefst twaalf gouden medailles te behalen plus negen zilveren en vier bronzen medailles.

Naast de grote successen die de Nederlandse olympische ploeg heeft neergezet, zijn er jaren geweest dat er helemaal geen gouden medaille mee naar huis ging. De Spelen van Lillehammer 1994 waren de laatste Spelen waarvan Oranje zonder goud terugkeerde. Wel wisten Rintje Ritsma, Falko Zandstra en Bart Veldkamp een zilveren en drie bronzen medailles te behalen.

De laatste Nederlandse gouden medaille, in Pyeongchang 2018, is behaald door Kjeld Nuis op de 1000 meter schaatsen. De grote vraag luidt nu: welke Nederlander behaalt in Tokio de eerste gouden plak voor TeamNL?



Kjeld Nuis viert zijn gouden medaille in PyeongChang Foto: SID

Medailleklassement

In het medailleklassement tot en met de Spelen van Pyeongchang in 2018 staan de Verenigde Staten met 1022 gouden medailles op de Zomerspelen en 105 op de Winterspelen op grote voorsprong ten opzichte van de nummer twee. Dat is de Sovjet-Unie met 473. Duitsland staat op plek drie met in totaal 283 gouden plakken.

Nederland staat in het klassement op een zeventiende plaats, met in totaal 130 gouden plakken. Hiervan zijn er 85 behaald tijdens de Zomerspelen.

Naast het landenklassement is er ook een klassement voor de meest succesvolle Nederlanders. De beste olympiër is Ireen Wüst met elf medailles, gevolgd door Anky van Grunsven en Sven Kramer met negen medailles. De top zes wordt aangevuld door Inge de Bruijn (8), Pieter van den Hoogenband (7) en Leontien van Moorsel (6)

Wil je nog meer weten over de medailles Tokyo 2020? Lees dan hier verder!

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Dag 1 tot nu toe 8 UUR GELEDEN