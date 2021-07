Tokyo 2020

De halve finales van het BMX werden ontsierd door valpartijen. Vaak lagen er helaas ook Nederlanders bij, waardoor het toernooi eindigde voor Twan van Gendt, Joris Harmsen, Laura Smulders en Judy Blaauw. Niek Kimmann, die eerder deze week nog een breukje in zijn knieschijf opliep, en Merel Smulders, die zelf ook ten val kwam in een van de heats vandaag, bereikten wel de finale.

Hij reed eerder deze week nog vol op een overstekende official, maar zelfs met een gebroken knieschijf legt Niek Kimmann beslag op het goud. In de finale bemachtigde hij al snel de koppositie om die nooit meer af te staan.

Merel Smulders voegde daar korte tijd later een bronzen plak toe. Na de finish viel zij huilend in de armen van haar onfortuinlijke zus. De Britse Bethany Shriever eiste het goud op, terwijl Mariana Pajon het zilver mee naar Colombia mag meenemen.

Ze wonnen van al hun wedstrijden de eerste set, maar konden die voorsprong steeds niet omzetten in een zege. Ook het Amerikaanse tweetal Alix/April was vannacht te sterk.

Dankzij hun sterke kwalificatie en halve finale ging de Holland 8 met hoge verwachtingen de finale in, maar zij slaagden er niet in deze waar te maken. Vanaf de start keken de Nederlanders tegen een ruime achterstand aan en ondanks verwoede pogingen lukte het ze niet deze te dichten. Het goud ging verrassend naar Nieuw-Zeeland, waarachter Duitsland en Groot-Brittannië respectievelijk het zilver en het brons opeisten.

Nyls Korstanje heeft zich niet weten te plaatsen voor de finale op de 100m vlinderslag. In zijn race werd de Nijmegenaar zesde, op ruime afstand van titelkandidaat Caeleb Dressel, die in een nieuw olympisch record van 47.71 aantikte.

Femke Heemskerk heeft vannacht geen medaille aan haar imposante collectie kunnen toevoegen. In de finale van de 100m vrije slag eindigde ze als zesde. De Australische Emma McKeon pakte het goud, voor Siobhan Bernadette Haughey uit Hong Kong en McKeons landgenote Cate Campbell.

Voordat hij goed en wel begonnen was, eindigde de Olympische Spelen voor Henk Grol. De Veendammer wilde nog een laatste poging wagen voor die felbegeerde gouden plak, maar kwam in Tokio van een koude kermis thuis. Hij stond nauwelijks 25 seconden op de tatami voor hij er op zijn rug op lag.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen begint vrijdag 23 juli om 12:50 uur. De ceremonie is live te zien, op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen.