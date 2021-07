Tokyo 2020

Roeien

De dag begon met de herkansingen en heats bij het roeien. Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek moesten zich rond 03:00 uur plaatsen voor de halve finales van de twee-zonder-stuurman. Het duo werd tweede in de heat en dat was voldoende om zich te plaatsen. Marieke Keijser en Ilse Paulis moesten ook aan de bak in bij de skiff lichtgewicht dubbeltwee. Keijser en Paulis wonnen hun heat en plaatsen zich ook voor de halve finales.

Voor de vier heren verliep de kwalificatie minder voorspoedig. Ze werden derde en moeten zich via de herkansing zien te plaatsen voor de halve finales. De vier dames deden het een stuk beter. Zij wonnen hun heat relatief gemakkelijk en plaatsen zich rechtstreeks voor de finale. Ook de Holland acht bij de heren plaatsen zich direct voor de finale.

Boogschieten

Gabriella Schloesser en Steven Zijler hebben de kwartfinale bereikt in de landenwedstrijd van het boogschieten. Het Oranjeduo was een klasse beter dan Italië. Het werd 6-0 (37-36, 39-34 en 35-33). Frankrijk is de volgende tegenstander.

Badminton

Het badmintonduo Selena Piek en Robin Tabeling verloren zaterdag hun eerste duel. Zij gingen in drie games onderuit tegen Seo Seung-jae en Chae Yu-jung uit Zuid-Korea: 16-21, 21-15 en 10-21. Op zondag komen zij opnieuw in actie. De wereldkampioenen Siwei Zheng en Yagiong Huang zijn dan de tegenstander.

Hockey

Ook de hockeyheren zijn begonnen met een nederlaag. De ploeg van Max Caldas verloor met 1-3 van België. Jeroen Hertzberger zette Nederland vlak na rust op voorsprong, maar onze zuiderburen bogen de stand in vier minuten om dankzij Alexander Hendrickx. De strafcornerspecialist maakte drie treffers.

Beachvolleybal

De beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon kenden ondanks een nederlaag een goed begin van hun olympische debuut. Het duo kon goed mee met de wereldkampioenen Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes uit Canada, maar delfden uiteindelijk toch het onderspit: 16-21 en 14-21.

Judo

Tornike Tsjakadoea bereikte knap de kwartfinale in de klasse tot 60 kilogram. De 24-jarige judoka versloeg onder andere Robert Msjvidobadze, de nummer drie van de wereld. Bij de laatste acht ging het helaas mis tegen Yang Yung Wei uit Taiwan. De Fries met Georgische roots maakt zich nu op voor de herkansingen, waarin hij nog kans heeft op brons.

Turnen

Op de rekstok lijkt Epke Zonderland de finale te gaan missen. De 35-jarige turner behaalde een score van 13.833 en dat lijkt niet voldoende voor een plek in de eindstrijd. Zonderland kampt al lange tijd met fysieke klachten. Na afloop was hij dan ook vooral blij dat hij zijn oefening tot een goed einde had gebracht. Bart Deurloo deed het met 14.400 beter en mag nog hopen op een finaleplaats.

