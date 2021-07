Vierde plek Klamer op Triatlon

Flora Duffy heeft op overtuigende wijze de gouden medaille gewonnen op de olympische triatlon. De vrouw uit Bermuda kwam na iets minder dan twee uur solo over de finish, en schreef daarmee historie voor haar land, want ze is de eerste atleet uit Bermuda die olympisch goud verzilverde. Rachel Klamer eindigde op een zeer knappe vierde plek, Maya Knigma kwam als elfde over de streep. Voorafgaand aan de triatlon waren de Nederlandse ogen vooral gericht op Maya Kingma. De Bredase was de nummer één bij de wereldbekerranking en was daardoor één van de kanshebsters voor een medaille, maar door een slechte loting startte ze aan de zijkant en moest ze meer meters zwemmen dan andere triatleten. Door de zware wind en daardoor hoge golven nog een extra nadeel.

Tokyo 2020 | Duffy verovert goud op triatlon, Klamer knap vierde

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Duffy verovert goud op triatlon, Klamer knap vierde 5 UUR GELEDEN

Toussaint zevende op 100 meter rugslag

Kira Toussaint is er niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 100 meter rugslag. De Nederlandse had een karakteristieke bliksemstart maar wist haar goede positie niet vast te houden. Winst was er voor de Australische Kaylee McKeown in een nieuw olympisch record.

Tokyo 2020 | 100m rug vrouwen finale

Geweldige comeback Eerland

Britt Eerland kende een valse start tegen de Egyptische Dina Meshref in haar eerste wedstrijd van het olympisch tafeltennistoernooi. De Nederlandse kwam 3-0 achter in sets en leek af te stevenen op een teleurstellende uitschakeling. Eerland rechtte de rug en begon aan een zeer indrukwekkende comeback. De Egyptische raakte steeds meer de weg kwijt twerijl Eerland steeds beter in de wedstrijd kwam. Uiteindelijk wist ze de partij in 7 games in haar voordeel te beslechten: 9-11, 3-11, 7-11, 11-6, 11-5, 11-8 en 11-7. Ze gaat daarmee door naar de 1/8e finale. Daarin treft ze rond 12:30 de Hong-Kongse Hoi Kem Doo.

Tokyo 2020 | Britt Eerland wint na waanzinnige comeback eerste partij in tafeltennistoernooi

Judokas door

Zowel Juul Franssen als Frank de Wit zitten nog in het

Tokyo 2020 | Juul Franssen wint ook 2e partij

Later vandaag

De handbal- en voetbaldames mogen weer aan de bak, tegen respectievelijk Zuid-Korea en China, terwijl de hockeyheren hopen de goede lijn van hun comeback tegen Zuid-Afrika door te zetten ten koste van Canada.

Voor de liefhebbers van paardensport komen er twee spannende dagen aan. Morgen staat de teamfinale op het programma. De Nederlandse dressuurploeg kwalificeerde zich hiervoor als vijfde, maar het veld zat achter de ongenaakbare Duitsers dicht bij elkaar. Een dag later wacht de individuele finale. Edward Gal en Hans Peter Minderhoud slaagden erin een plekje hierin te bemachtigen. Marlies van Baalen kan zich volledig richten op de teamfinale, want haar score was net niet goed genoeg voor kwalificatie.

WAAR KIJK JE DE OLYMPISCHE SPELEN 2020?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen begint vrijdag 23 juli om 12:50 uur. De ceremonie is live te zien, op zowel Eurosport als discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen.

Tokyo 2020 Zwemmen 200m vrij Finale - Mannen 3 UUR GELEDEN