Tokyo 2020

Maya Kingma, Marco van der Stel, Rachel Klamer en Jorik van Egdom zagen in de loop van de wedstrijd de sterke Britse, Franse en Amerikaanse viertallen steeds verder weglopen, terwijl het zelf met de zuider- en oosterburen een gevecht om de ereplaatsen uitvocht. Met een indrukwekkende eindspurt sprintte Van Egdom weg bij zijn concurrenten en eiste daarmee voor de Nederlandse ploeg een even verrassende als mooie vierde plek op.

Femke Bol begon vannacht haar olympische toernooi. In de vierde heat in de voorronde op de 400m horden kende de Amersfoortse geen enkel probleem. Op haar gemak liep ze weg bij de andere atleten en won zo met grote voorsprong haar race. Op 2 augustus wacht de 21-jarige atlete de halve finale op dit onderdeel.

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympische basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.