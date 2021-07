Tokyo 2020

Zwetsloot overtuigend naar finale

Keet Oldenbeuving en Roos Zwetsloot kwamen al vroeg in de nacht in actie op de skatebaan. De kwalificaties van het onderdeel Street stond op de planning. 'Skatekeet' mocht als eerste aan de bak. In de eerste heat wist de pas 16-jarige een score neer te zetten van 8.70. Op dat moment ging ze aan de leiding. In de tweede heat werd al snel duidelijk dat de score ruim boven de 10 punten moest liggen om de finale te halen. In de tweede heat mocht Roos Zwetsloot laten zien wat ze in huis had. Met 13.48 legde Zwetsloot de lat op een nieuwe hoogte. Uiteindelijk wist ze zich als vierde te kwalificeren voor de finale. Lea, Nishiya en Nakayama moest de Nederlandse voor zich dulden. De finale gaat van start om 05:25 uur.

Hockeyvrouwen komen langzaam op gang

Met een 1-0 voorsprong vroeg in de wedstrijd leek het vrij snel in het eerste kwart leek Nederland de overwinning gemakkelijk naar zich toe te kunnen trekken. Ierland wist goed weerstand te bieden en het bleef lang bij slechts een doelpunt verschil. In de laatste minuten was de koek op bij de Ieren en Nederland maakte toen in slechts enkele minuten nog drie doelpunten. De doelpuntenmakers zijn Albers, Pheninckx, Leurink en Matla.

Piek en Tabeling maken korte metten met Egyptisch tweetal

Selena Piek en Robin Tabeling ondervonden weinig weerstand van het Egyptische badmintontweetal. Met 21-9 en 21-4 was de wedstrijd snel voorbij. Vanwege de twee eerder verloren wedstrijden is het Nederlandse tweetal alsnog uitgeschakeld op het olympische toernooi.

Ook bij de mannen individueel kwam er een Nederlander in actie. Mark Caljouw nam het op tegen Misha Zilberman. De Israelier was in de eerste game met 21-17 te sterk. De tweede game was in het voordeel van de Nederlander: 21-9.

Arno Kamminga pakt zilveren medaille op 100 meter schoolslag

Arno Kamminga wint de zilveren medaille op de 100 meter schoolslag. De Brit Adam Peaty was, naar verwachting, verreweg de sterkste in het water. Met een tijd van 57.37 prolongeerde de Brit zijn olympische titel. Kamminga deed 58 seconden over zijn wedstrijd en de Italiaan Nicolo Martinenghi pakte het brons in 58.33.

Sanne Verhagen moet meerdere erkennen in Kosovaarse Nora Gjakova

De Nederlandse Judoka begon de dag sterk met een overwinning op de Oostenrijkse Sabrina Filzmoser. De Kosovaarse Nora Gjakova bleek te sterk te zijn voor Verhagen. Vanaf het begin kwam ze niet lekker in de wedstrijd en al snel was de wedstrijd beslist in het voordeel van Gjakova.

