Tokyo 2020

Sifan Hassan richt haar vizier in Tokio op maar liefst drie onderdelen: 1.500m, 5.000m en 10.000m. Vandaag begint ze de dag met de series op de kortste van de drie afstanden, om de dag bijna twaalf uur later af te sluiten met de finale op de 5.000m. Met een persoonlijk record van zeven seconden sneller dan de naaste concurrent zou kwalificatie een formaliteit moeten zijn.

Hassan koos ervoor rustig te beginnen om dan in de laatste ronde alles en iedereen voorbij te gaan, maar op het moment dat ze bij de bel haar versnelling wilde inzetten, viel Edinah Jebitok vlak voor haar. Hassan kon de Keniaanse niet meer ontwijken en ineens leek het nog spannend te gaan worden. De Nederlandse zette echter even wat harder aan en stak in de slotmeters zelfs de laatste concurrente nog voorbij. Het werd al met al een pittigere snelheidstraining dan vooraf misschien verwacht, maar met de vorm zit het duidelijk goed.

Voor Dafne Schippers eindigde haar avontuur op de individuele nummers al bijna in de series van de 200 meter. Eerder deze Spelen gaf de Utrechtse forfait op de 100 meter om zich te richten op de estafette en de 200 meter, maar dat leidde vooralsnog niet tot succes. Bijna passeerde de Duitse Kwayie haar op de finishlijn, maar Schippers hield nog één honderdste over en mag dus zo nog hopen op een plek in de finale.

Net als Schippers liet Jamile Samuel verstek gaan op de 100 meter. Dat deed zij vandaag ook voor de 200 meter. De Atletiekunie liet weten dat de sprintster kampt met een lichte blessure en men met het oog op de estafette geen enkel risico wil nemen.

