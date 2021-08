Tokyo 2020

Atletiek: Klaver & en de Witte door naar halve finale 400 meter

Lieke Klaver en Lisanne de Witte hebben zich vannacht geplaatst voor de halve finales op de 400 meter. Klaver finishte als derde in de laatste heat en was daardoor zeker van directe kwalificatie. De Witte moest een tijdje wachten of ze zou behoren tot de vijf tijdsnelsten, en dat bleek na alle zes heats het geval en dus is ook zij door naar de halve finales.

Taymir Burnet heeft zich op Dag 11 van de Olympische Spelen overtuigend geplaatst voor de halve finale van de 200 meter. De Nederlander eindigde in zijn heat als derde en is daarmee automatisch geplaatst voor de halve finale heats.

Medaillekansen bij zeilen

Vandaag is dan eindelijk de ontknoping van de wedstrijd in de 49erFX. Annemiek Bekkering en Annette Duetz stonden gisterochtend al klaar voor hun medalrace, maar de wedstrijd werd vanwege te weinig wind uitgesteld. Het Nederlandse duo staat met miniem verschil aan de leiding en moet voor het Braziliaanse duo eindigen dat in punten gelijk staat. Bekkering en Duetz verdedigen een voorsprong van drie punten op de Duitse boot.

Ook in de Finn-klasse bij de mannen ligt een Nederlander met medaillekansen in het water. Nicholas Heiner moet alleen een hele sterke race varen om op het podium te komen.



05:05 uur: Race 9 & 10 470 vrouwen Zegers/Berkhout

05:33 uur: Medalrace 49er FX Bekkering/Duetz

06:33 uur: Medalrace 49er Lambriex/Van Vugt

07:33 uur: Medalrace Finn mannen Nicholas Heiner

