Tokyo 2020

Golfster Anne van Dam heeft zojuist vanaf de eerste tee afgeslagen. Ze is daarmee de eerste Nederlandse vrouw die meedoet aan de Olympische Spelen. Je kunt haar avontuur live en zonder onderbrekingen volgen via de stream van discovery+.

Emma Oosterwegel en Nadine Broersen hebben zojuist hun olympische zevenkamp afgetrapt met de 100 meter horden. Oosterwegel liep daar gelijk een knap persoonlijk record: 13:36. Nadine Broersen behaalde een wat mindere tijd, zij liep 13.74. Dag 6 van het atletiektoernooi is live te volgen op Eurosport 1 en via de stream van discovery+.

Anouk Vetter was de snelste Nederlandse op de 100 meter horden. Ze zette op één van haar favoriete nummers een tijd neer van 13.09, en dat is een persoonlijk record voor de Amsterdamse.

De Nederlandse hockeydames hebben zich geplaatst voor de olympische finale. De ploeg van trainster Alyson Annan was met 5-1 veel te sterk voor Team GB. Lees hier meer over de winst van de oranjedames.

Dit bericht wordt gedurende de dag aangevuld

