ZWEMMEN

Thom de Boer en Ranomi Kromowidjojo hebben niet weten te verrassen in hun finales op de slotdag van het zwemmen. De Boer tikte als laatste aan in zijn finale, op ruime achterstand van winnaar Caeleb Dressel. De Amerikaan pakte zijn vierde gouden medaille op Tokyo 2020 in een nieuw olympisch record.

Tokyo 2020 | Caeleb Dressel pakt goud op 50 meter vrije slag, Thom de Boer achtste

Kromo was een stuk dichter bij een plak. Zij moest alleen Emma McKeon, Sarah Sjöström en Pernille Blume voor zich dulden en zette daarmee de reeks van vierde plekken voor Nederlandse atleten voort. Voor de Australische McKeon was het alweer de derde gouden medaille.

Tokyo 2020 | Kromo vierde op 50 meter vrije slag

ATLETIEK

Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber kwamen al in actie bij de 4x400m gemengde estafette , maar mochten vannacht ook beginnen aan hun individuele nummer. Dobbers derde plek was voldoende voor een plaatsje in de halve finale. Bonevacia deed het zelfs nog een beetje beter. Hij won zijn heat en kwalificeerde zich met de vijfde tijd voor de halve finale.

Irene van der Reijken is er niet in geslaagd om de finale van de steeple chase te bereiken. Voor haar ging echter al op, dat meedoen belangrijker was dan winnen. Van der Reijken is namelijk de eerste Nederlandse steeplechaser die in actie mocht komen op de Olympische Spelen.

EVENTING

Voor Merel Blom en Janneke Boonzaaijer stond vandaag in het Eventing de cross-country op het programma. Na de dressuur bezetten de Nederlandse amazones allebei een plek in de middenmoot, maar helaas konden beiden hun positie niet verbeteren. Sterker nog, Merel Blom werd gediskwalificeerd , omdat zij een verkeerde route reed.

WAAR KIJK JE?

