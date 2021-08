Baanwielrennen: Teamsprinters pakken wereldtitel

De Nederlandse baanwielrenners hebben de olympische titel gepakt op de teamsprint. In de finale waren Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland veel te sterk voor de Britse ploeg. Het goud betekent de eerste gouden medaille voor een man op de baan sinds 1936 toen Arie van Vliet goud won op de 1000 meter tijdrit.

Tokyo 2020 | Bekijk hier de gouden race van de baansprinters

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Pure Olympics - de meest opvallende momenten van dag 11 EEN UUR GELEDEN

Zeilen: Duetz/Bekkering pakken brons in 49er FX-klasse

Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben de bronzen medaille gewonnen in de 49er FX-klasse. Het duo stond voorafgaand aan de medal race bovenaan, maar eindigde als negende in de beslissende race en zag zowel de Brazilianen als de Duitsers aan zich voorbij glippen in het klassement.

De bronzen plak van de zeildames is de achtste van Team NL en negentiende medaille in totaal voor Nederland.

Tokyo 2020 | Bekkering/Duetz verovert brons in 49er FX klasse

Waterpolosters uitgeschakeld na verlies Hongarije

De Nederlandse waterpolodames zijn er niet in geslaagd om de halve finales van het olympische toernooi te bereiken. De kwartfinales zijn na een verlies tegen Hongarije het eindstation. Hongarije was de hele wedstrijd de betere ploeg, maar het Nederlandse team kon lang aanhaken. Toch was na vier kwarten Hongarije de sterkste in 11-14.

Atletiek: Klaver & en de Witte door naar halve finale 400 meter

Lieke Klaver en Lisanne de Witte hebben zich vannacht geplaatst voor de halve finales op de 400 meter. Klaver finishte als derde in de laatste heat en was daardoor zeker van directe kwalificatie. De Witte moest een tijdje wachten of ze zou behoren tot de vijf tijdsnelsten, en dat bleek na alle zes heats het geval en dus is ook zij door naar de halve finales.

Tokyo 2020 | De Witte als tijdsnelste door naar halve finale 400 meter

Tokyo 2020 | Klaver kwalificeert zich voor halve finale 400 meter

Burnet in halve finale 200 meter uitgeschakeld

Voor Taymir Burnet zit het olympische toernooi na de halve finales erop. Burnet eindigde in zijn halve finale als achtste en laatste. Hij startte in de krappe baan twee. Met 20,90 was hij ook veel minder snel dan dat hij in de ochtend was. Eerder vandaag had hij zich overtuigend geplaatst voor de halve finale van de 200 meter. De Nederlander eindigde in zijn heat als derde en plaatste zich zo voor de volgende ronde.

Tokyo 2020 | Burnet plaatst zich op knappe wijze voor halve finale 200 meter

Bart Deurloo valt in rekstokfinale

Bart Deurloo kon in de rekstokfinale niet voor een verrassing zorgen. De dertigjarige man uit Ridderkerk kon bij zijn tweede vluchtelement, de Kolman, de rekstok niet opnieuw vastpakken en viel op de mat. Hij eindigde de wedstrijd als zevende. Olympisch meerkampkampioen Daiki Hashimoto pakte op de rekstok zijn tweede goud.

Tokyo 2020 | Bart Deurloo valt en wordt 7e op rekstok

Zeilen:Lambriex en van Vugt eindigen als zesde in klassement

Bart Lambriex en Pim van Vugt kunnen zeer tevreden terugkijken op hun olympisch toernooi. Het Nederlandse mannenpaar finishte in de medal race op de zesde plek en eindigde daardoor op dezelfde plek in het eindklassement. Het was de eerste keer dat de twee participeerden aan de Olympische Spelen.

Tokyo 2020 | Lambriex en van Vugt eindigen als zesde in klassement

Heiner grijpt net naast eremetaal

Nicholas Heiner wist voorafgaand aan zijn medal race in de Finn-klasse dat de kans om op het podium te eindigen minimaal was. Toch mocht hij hopen, serieus hopen zelfs. Rivalen uit Groot-Brittannië en Spanje bevonden zich zo diep in het middenveld dat een overwinning zou volstaan voor het podium, maar helaas. Heiner werd tweede en bij de concurrentie was sprake van enig herstel, waardoor de hoop op brons helaas weer vervloog.

Dit bericht wordt aangevuld.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympisch basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 : Tokyo Today Day 10 : Interview Sanda Aldass EEN DAG GELEDEN