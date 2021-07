Tokyo 2020

“Ik wil geen persoonlijke prestatie van een atleet uitlichten, want dat vind ik niet eerlijk ten opzichte van alle deelnemers,” reageerde Bach op de vraag wat zijn hoogtepunt vormt op basis van de eerste week. “Het valt mij op dat veel atleten hun emoties de vrije loop durven te laten. Ik merkte tijdens een bezoek aan het olympisch dorp, kort voor de openingsceremonie, al dat de deelnemers echt ontzettend blij zijn om eindelijk te mogen deelnemen.”

Zoals bekend werden de Olympische Spelen met een jaar uitgesteld, vanwege de corona-pandemie die de wereld in zijn greep houdt. “De atleten hebben veel geduld moeten opbrengen voordat ze mochten sporten en toestemming kregen om het beste uit zichzelf te halen. Als er emoties worden getoond, zorgt dit ervoor dat anderen hetzelfde durven.”

“Je merkt dit ook als je met atleten in gesprek gaat. Ze zijn stuk voor stuk heel erg blij om deel uit te maken van deze unieke ervaring. Deelnemen aan de Spelen is en blijft fantastisch en maakt nederig. Omdat je het gevoel krijgt dat je onderdeel bent van iets dat veel groter is dan jijzelf.”

Het IOC werd tijdens de voorbereiding georganiseerd met vele uitdagingen. “Laat ik heel diplomatiek opmerken dat ik de voorbije vijftien maanden heel wat slapeloze nachten heb gehad”, erkende Bach. “De grootste uitdaging was om de Spelen te organiseren in een veilige omgeving en iedereen er ook daadwerkelijk van te overtuigen dat dit mogelijk was.”

Constant nieuwe uitdagingen

“Vergeet niet: we moesten ons niet alleen concentreren op de situatie ter plekke in Japan, maar we dienden ook rekening te houden met de afzonderlijke situaties in de 205 landen die atleten afvaardigen naar de Spelen. De pandemie was constant in ontwikkeling en die ontwikkeling verliep in geen van die 205 landen gelijk. Welke gevolgen had dit voor atleten, konden ze trainen en zichzelf voorbereiden? Het was ook een flinke klus om de kwalificaties op te zetten, alleen al vanwege alle reisrestricties.”

Min of meer halverwege Tokyo 2020 lijkt het erop dat het IOC een modus heeft gevonden die werkt. Dit betekent alleen niet dat diezelfde tactiek wederom kan worden toegepast in aanloop naar Beijing 2022. Inderdaad, begin februari wordt de vlam alweer ontstoken voor de Olympische Winterspelen. Bach: “We moeten ook de komende periode absoluut rekening blijven houden met de pandemie.”

“De gevolgen laten zich ook begin 2022 nog steeds voelen. Dit is echt niet zomaar voorbij. We moeten realistisch blijven en zorgen dat we de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Dit begint al bij de vele testevenementen, die in oktober op het programma staan. We willen sport per sport het beste voor onze atleten. Hopelijk kunnen de sporters richting het einde van het jaar de faciliteiten in Peking en Zhangjiakou testen en ons onder veilige omstandigheden klaarmaken voor de Winterspelen van 2022.”

