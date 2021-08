Tokyo 2020

Het was vanwege de corona-pandemie lange tijd onzeker of de Spelen wel georganiseerd konden worden. Uiteindelijk lukte dat na een jaar uitstel. Die langere periode om voor te bereiden betekende echter niet dat het allemaal gemakkelijk ging.

Bach verklapte tijdens de Spelen al dat hij in aanloop naar het ontsteken van de vlam veel slapeloze nachten heeft gehad. Die slapeloze nachten lijken het waard te zijn geweest, want Bach keek in het Olympisch Stadion, kort voor het doven van de vlam , positief terug op de afgelopen zestien dagen.

Motto

“De afgelopen zestien dagen hebben jullie ons versteld doen staan met jullie prestaties. Door jullie kwaliteiten, vreugde en verdriet waren deze Spelen magisch. Jullie waren sneller, sprongen hoger en waren sterker. Jullie stonden zij aan zij. Jullie inspireerden ons met de verbindende kracht van sport”, aldus Bach tijdens zijn toespraak.

“Dit was des te opmerkelijker vanwege de vele extra uitdagingen door de pandemie. Jullie hebben de wereld in deze tijden het meest kostbare geschenk gegeven: hoop. Voor het eerst sinds het begin van de pandemie kwam de hele wereld samen en stond sport weer centraal. Over de gehele wereld deelden miljarden mensen emoties en mooie momenten. Dat biedt hoop. Dit geeft vertrouwen in de toekomst.”

“Dit waren de Olympische Spelen van hoop, solidariteit en vrede. Jullie konden je olympische droom echter alleen waarmaken omdat Japan het podium bood om op te excelleren. Ik ben de autoriteiten heel dankbaar dat ze ervoor kozen om aan de kant van de atleten te blijven.”

Vrijwilligers

“Jullie, de Japanse bevolking, mogen heel trots zijn op wat er is gepresteerd. Niemand organiseerde eerder uitgestelde Spelen. Ook wil ik alle vrijwilligers bedanken. De glimlach in jullie ogen verwarmde onze harten. Namens alle sporters zeg ik: bedankt Tokio, bedankt Japan.”

Bach vertelde halverwege de Spelen de getoonde emoties van de atleten te ervaren als een hoogtepunt, omdat hij geen atleten persoonlijk wilde uitlichten. Desondanks werden tijdens de sluitingsceremonie enkele atleten naar voren geroepen om hun bijzondere prestaties te benadrukken. Eén van die atleten was Sifan Hassan, die drie atletiekmedailles won: twee keer goud en brons.

