Onder meer demissionair premier Mark Rutte sprak op sportcomplex Zuiderpark in Den Haag zijn bewondering uit voor de sportieve prestaties die in Tokio werden geleverd. “De Spelen van Tokyo waren de ultieme test. En die hebben onze topatleten met glans doorstaan”, twitterde Rutte naderhand.

“Het bewijs hangt om hun nekken. De grootste medailleoogst van onze afvaardiging ooit - een historische prestatie. Enorm bedankt en van harte gefeliciteerd!” De premier wees er ook nog op dat vanwege het afwijkende karakter van Tokyo 2020 weliswaar op afstand werd meegeleefd, maar niet minder intens.

Uniek verhaal

Rutte benutte dit buitenkansje om diverse medailles van dichtbij goed te bestuderen en verhalen aan te horen van de atleten en hun coaches. “Iedere medaille heeft een uniek verhaal”, reageerde hij. Er waren in totaal dus 36 verhalen, verdeeld over 10 keer goud, 12 keer zilver en 14 keer brons. Dit was goed voor op de medaillespiegel.

Atlete Sifan Hassan en baanwielrenner Harrie Lavreysen wonnen maar liefst drie medailles: twee keer goud en eenmaal brons. Ook wielrenster Annemiek van Vleuten (goud en zilver) en zwemmer Arno Kamminga (twee keer zilver) wonnen meerdere medailles.

Na de huldiging door de overheid werd sportcomplex Zuiderpark verruild voor Paleis Noordeinde, waar de olympiërs door koning Willem-Alexander en koningin Máxima daadwerkelijk werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat is traditie, want voor de medaillewinnaars van eerdere Spelen was dezelfde eer weggelegd.

