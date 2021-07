Het Tokyo Olympic Stadium was nagenoeg leeg tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen Tokyo 2020. Slechts een handjevol officials en journalisten had het voorrecht op de tribune te mogen zitten.

Hoewel de openingsceremonie feestelijk begon met vuurwerk nam de avond snel een sombere toon aan. Een atlete die zich vanwege de pandemie niet wist te plaatsen voor de Spelen en als verpleegster in een ziekenhuis werkt, rende in haar eentje op een loopband.

Daarna was er een minuut stilte om de Israëlische atleten te herdenken die tijdens de Olympische Spelen van 1972 werden vermoord. Ook was de minuut stilte een moment om alle coronaslachtoffers te herdenken. Een dag voor de openingsceremonie moest overigens de regisseur van het spektakel het veld ruimen vanwege een grap over de Holocaust die hij in 1998 maakte.

Traditioneel opende de Griekse ploeg de vlaggenparade. Na de Grieken kwam het Vluchtelingenteam het stadion binnen. 29 atleten komen vanwege de situatie in hun thuisland niet uit onder hun nationale vlag, maar de vlag van het IOC. Als 39e land kwam Nederland binnen. De 37-jarige Churandy Martina en de zestienjarige Keet Oldenbeuving droegen de vlag binnen voor het Nederlandse team. Voor het eerst in de geschiedenis droegen niet een maar twee atleten de vlag binnen. Het IOC stimuleerde dit om de gelijkheid tussen man en vrouw te onderstrepen.

Nederland op openingsceremonie Foto: Getty Images

Japan kwam als 206e land het stadion binnen. Met het gastland werd de vlaggenparade afgesloten.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakte tijdens de ceremonie ook het nieuwe motto van de Olympische Spelen bekend. Voortaan vinden de Olympische Spelen plaats onder het motto "Faster, higher, stronger, together"

Faster, Higher, Stronger together Foto: Getty Images

Met behulp van honderden drones werd een technisch hoogstandje uitgevoerd. De drones vormden het olympische logo en vlogen in de formatie van de wereldbol over het stadion. Hierna werd het thema verbondenheid naar voren gebracht door zangers uit de verschillende continenten die John Lennons Imagine zongen.

Voorzitter van het organisatiecomité Seiko Hashimoto en IOC-voorzitter Thomas Bach hielden lange speeches waarin ze het Japanse volk bedankten en de verbondenheid benadrukten. Keizer Naruhito nam minder spreektijd in en opende rond kwart over vier de Olympische Spelen.



De bijna vier uur durende avond werd afgesloten met toptennisster Naomi Osaka die de olympische vlam ontstak . Een vuurwerkshow luidde dit feestelijke moment in.





