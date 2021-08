Tokyo 2020

Het was een terechte beloning voor de prestaties van Hassan die de afgelopen weken de wereld versteld deed staan. De 28-jarige atlete toonde zich strijdbaar en vol vertrouwen door van start te gaan op drie afstanden. Ze won uiteindelijk goud op de 5.000 meter en de 10.000 meter en brons op de 1500 meter.

Waar ruim twee weken geleden tijdens de vlaggenceremonie veel gespannen 'koppies' te zien waren, heerste er deze keer een uitgelaten sfeer. Nederland was met een kleine afvaardiging in het Tokyo Olympic Stadium aanwezig. Veel atleten waren immers al klaar en reisden eerder naar huis.

Terechte blijdschap

Bij afwezigheid van het publiek zwaaide de Nederlandse equipe enthousiast naar de camera's. De blijdschap was terecht. Nederland haalde in Tokio 36 medailles binnen; een record! TeamNL eindigde bovendien op de zevende plaats in de medaillespiegel , boven grootmachten als bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland en Italië.

Abdi Nageeye beleefde in het Tokyo Olympic Stadium een bijzonder moment. Hij liep eerder op de dag met succes de marathon in het noordelijker gelegen Sapporo. Tijdens de sluitingsceremonie kreeg hij zijn zilveren medaille uitgereikt. Het leidde tot veel gejuich bij de aanwezige Nederlanders.

Helaas redden de baanwielrenners het niet om aanwezig te zijn. Zij verbleven in Izu, op zo'n 2,5 uur rijden van Tokio. Eerder op de dag werkten zij nog de laatste onderdelen af. Hierdoor ontbrak onder andere de voor Nederland zo succesvolle Harrie Lavreysen (twee keer goud en brons).

'The world we share'

Het thema van de sluitingsceremonie was 'The world we share', waarbij corona en hoop een belangrijke rol speelden. Centraal stond dan ook de vraag: hoe ziet sport er in de toekomst uit?

Wat we zeker weten is dat de Olympische Spelen in 2024 plaatsvinden in Parijs. IOC-voorzitter Thomas Bach droeg daarom de olympische vlag over aan Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs. Hierna volgde de Marseillaise, uitgevoerd in klassieke stijl, en werd er met een liveverbinding geschakeld met de Franse hoofdstad.

Hassan op het podium

Tijdens de traditionele woorden van dank en bewondering van Bach en Seiko Hashimoto (Japanse minister en voormalig atlete) stond van elk continent een atleet op het podium om met de handen een hart te vormen. Een trotse Hassan vertegenwoordigde Europa; een mooie internationale blijk van waardering voor haar prestaties.

Na het slotlied van hoop vouwde iedereen de handen bij elkaar als het wereldwijde teken van 'bidden'. Hierna ging de olympische vlam uit. Het betekende automatisch het einde van historische Spelen; in alle opzichten!

