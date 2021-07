Nederland beleefde tijdens Sydney 2000 zijn meest succesvolle Olympische Spelen tot dusver. De teller stopte toen op 25 medailles. Volgens de laatste voorspellingen, uitgebracht drie dagen voor het ontbranden van het olympisch vuur in Tokio, wordt dit record flink scherper gesteld.

Gracenote rekent op flink wat Nederlandse medailles op de onderdelen atletiek, wielrennen (baan en weg) en zeilen. In tegenstelling tot de Spelen van Sydney 2000 – toen een select groepje atleten veel medailles won – is de equipe dit keer vooral sterk in de breedte en wordt er tijdens Tokyo 2020 succes verwacht over de gehele linie. Dit moet in totaal maar liefst 48 medailles kunnen opleveren.

VOORSPELLING OP BASIS VAN RECENTE PRESTATIES

Tijdens de vorige Olympische Spelen, Rio de Janeiro 2016, werden negentien medailles gewonnen. Als de voorspellingen kloppen, wordt dit aantal de komende weken dus meer dan verdubbeld. De voorspellingen voor de Nielsen Gracenote's Virtual Medal Table komen niet zomaar tot stand, maar zijn gebaseerd op allerlei data.

Zo wordt er gekeken naar recente prestaties op allerlei belangrijke en grote toernooien. Dat is nu uiteraard ingewikkelder dan in het verleden, er is nu zelfs sprake van uitgestelde Spelen, maar de data is zo overtuigend dat desondanks een voorspelling wordt gedaan.

Als de voorspelling van Gracenote uitkomt, gooit Nederland ook hoge ogen op de medaillespiegel. Een zesde plek behoort tot de mogelijkheden. De Verenigde Staten worden voor de zevende keer op rij gezien als winnaar van dit klassement, gevolgd door atleten die uitkomen onder de Russische vlag. De strijd om plek drie gaat naar verwachting tussen China en Japan, waarbij de Japanners uiteraard thuisvoordeel genieten.

