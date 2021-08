Tokyo 2020

Het record van de meeste gouden medailles op één olympische dag staat voor Nederland op vier. Dit aantal werd in 1928 bereikt toen de Spelen in Amsterdam werden gehouden. Bijna honderd jaar later heeft Nederland een unieke kans om dit aantal te evenaren. Het startschot van de gouden regen moet komen van de baanwielrenners.

Op het onderdeel madison is het Nederlandse team topfavoriet. Kirsten Wild en Amy Pieters waren de afgelopen twee wereldkampioenschappen de beste en dus zijn alle ogen op dit duo gericht. Kunnen zij hun favorietenrol waarmaken en voor een goede start zorgen.

Niet lang daarna komen Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen in actie op de sprint. De Nederlanders werden samen al olympisch kampioen op de teamsprint en maakten de afgelopen dagen ook als individu bijzonder veel indruk. Als Hoogland en Lavreysen hun halve finales winnen, komen ze elkaar tegen in de finale en is Nederland verzekerd van goud. Op het afgelopen WK in Berlijn was dit het geval. Lavreysen pakte toen het goud door Hoogland af te troeven in de eindstrijd.

Harrie Lavreysen Foto: Eurosport

De finales op de baan worden snel gevolgd door de hockeyfinale. De Nederlandse dames nemen het op tegen Argentinië en zijn torenhoog favoriet voor het goud. Nederland is tot nu toe ongenaakbaar dit toernooi. Als de ploeg het gebruikelijke niveau haalt, dan lijken de Argentijnen bij voorbaat kansloos.

Als de olympische dag in Japan op zijn einde loopt, is het aan Sifan Hassan om een topdag af te sluiten. Hassan loopt de finale op de 1500 meter. Na haar indrukwekkende gouden medaille op de 5000 meter weet iedereen dat het met de vorm van Hassan wel goed zit. Kan de Nederlandse ook op de kortere afstand het goud veroveren?

Waar kijk je?

