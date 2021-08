Tokyo 2020

Veel zouden blij zijn met een bronzen medaille, maar Nouchka Fontijn had haar zinnen gezet op de olympische boksfinale. Fontijn stond in de halve finale tegenover de Britse Lauren Price, een oude bekende van de wereldkampioenschap finale. Ook toen moest Fontijn haar meerdere erkennen in de Britse. Ondanks haar verlies houdt de Nederlandse wel een bronzen medaille over aan de confrontatie met Price. Lees hier meer over de nipt verloren partij.