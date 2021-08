Tokyo 2020

Dat de olympische vlam is gedoofd, betekent niet dat er direct met een grote renovatie wordt begonnen. Eerst staan later deze maand de Paralympische Spelen op het programma, waarvoor dezelfde onderkomens worden gebruikt. Maar daarna komen de 21 gebouwen op het opgespoten eiland leeg te staan.

Die leegstand is gelukkig slechts tijdelijk, want de organisatoren hebben een nieuwe bestemming in gedachten: het worden ‘normale’ appartementen. Het kostte naar verluidt dik 2 miljard euro om het Waterfront Complex te bouwen en men hoopt die investering in de haven- en zakenwijk terug te verdienen.

De appartementen worden geschikt gemaakt voor verkoop. Het gaat in totaal om zo’n 3600 huizen, wat een enorme toevoeging is op de woningmarkt die ook in Tokio als ‘krap’ valt te omschrijven. Het feit dat het hoogbouw betreft, schrikt potentiële kopers waarschijnlijk totaal niet af.

Duurzaam

Die potentiële kopers komen terecht in een duurzame wijk, waarin veel gebruik wordt gemaakt van waterstof. Verder worden er parken aangelegd, komen er steigers voor transport over het water en meerdere scholen.

De vraagprijs voor de appartementen in het Harumi Waterfront District bedraagt waarschijnlijk zo’n 400.000 euro, al zijn er altijd uitschieters. Het is de bedoeling dat eind 2023 de nieuwe bewoners kunnen intrekken. Zij hoeven dan niet te slapen op de veelbesproken kartonnen bedden die in de olympische appartementen waren geplaatst.

De bedden maakten vooral in aanloop naar de Spelen tongen los. Toen er werd gesport, verdween het feit dat de bedden van (sterk) karton waren gemaakt snel naar de achtergrond. Wel worden de slaapkamers nog omgebouwd, want die waren telkens ingericht voor twee personen en badkamers moesten zelfs door vier personen worden gedeeld. Ieder appartement had naast de kamers ook een gemeenschappelijke ruimte.

De meeste stadions in Japan, voor zover al niet hergebruikt na een renovatie, behouden hun functie na de Spelen. De functie van diverse sporthallen – die onderdak boden aan de indoorsporten – wordt breder getrokken, zodat ze zo vaak mogelijk gebruikt kunnen worden. Ook voor bijeenkomsten of conferenties. Het olympisch zwembad wordt opengesteld voor het algemeen publiek om baantjes te trekken.

Verleden

Het lijkt er sterk op dat Japan erin slaagt om de accommodaties tweede leven te geven. Door de jaren heen is de doorontwikkeling van het dorp vaak nog redelijk succesvol gebleken, maar stadions werden niet of nauwelijks meer gebruikt en raakten snel in verval. Athene 2004 en Rio de Janeiro 2016 zijn hier helaas ‘goede’ voorbeelden van.

De olympische dorpen van Turijn 2006 en Rio de Janeiro 2016 kwam vrij snel leeg te staan, terwijl de huisvesting van Sochi 2014 werd omgetoverd in luxueuze resorts onbereikbaar voor de gewone man. Succesvolle voorbeelden zijn München 1972 en Atlanta 1996, waarbij het dorp werd nadien doorging voor studentenhuisvesting.

Londen 2012 kreeg ook een succesvolle nasleep. Appartementen in het toenmalig olympisch dorp gaan weg voor meer dan 1 miljoen euro. Tenslotte is Barcelona de moeite van het benoemen waard. De twee torens waarin de atleten in 1992 onderdak kregen, maken nu deel uit van de skyline van de stad. Er zijn tegenwoordig onder meer hotels en kantoren in gevestigd.

