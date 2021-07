Wegwielrennen: Annemiek van Vleuten Olympisch Kampioen tijdrijden - Brons voor van der Breggen

Annemiek van Vleuten is Olympisch kampioen tijdrijden. De Nederlandse was een klasse apart op het parcours van bijna 22km met finish op het Fuji International circuit. Anna van der Breggen wist de bronzen medaille te veroveren.

Van Vleuten ging furieus van start en wist het tempo van start tot finish vol te houden. Achter haar was het spannender. Anna van der Breggen mocht als laatste van start en leek lang op een zilveren medaille af te gaan. Uiteindelijk was de Zwitserse Marlen Reusser net te sterk.

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | dit waren de medailles van dag 4 van de Olympische Spelen 5 UUR GELEDEN

Tokyo 2020 | Annemiek van Vleuten wint goud

Roeien: GOUD VOOR MANNEN DUBBELVIER! | Zilver voor mannen dubbel-twee | Zilver voor vrouwen vier-zonder

Het eerste goud voor Team NL is binnen! De mannen vier hebben een geweldige finale gevaren en zorgden zelfs voor een nieuw wereldrecord. Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers zijn de eerste Nederlandse atleten die het Wilhelmus te horen krijgen.

Tokyo 2020 | De Gouden dubbelvier race in zijn geheel

Vrouwen dubbel-twee winnen brons

Een bronzen medaille in de eerste roeifinale van de dag voor de vrouwen dubbel-twee met Roos de Jong en Lisa Scheenaard. Het Nederlandse duo moest zijn meerdere erkennen in het favoriete Roemeense duo Bodnar-Radis -die het goud veroverden- en Donoghue-Osborne uit Nieuw-Zeeland. Het Roemeense duo nam snel de leiding en stond die niet meer af. Daarachter ontvouwde zich een schitterende strijd om de andere podiumplaatsen waarbij het Nederlandse duo knap Litouwen voor wist te blijven.

Tokyo 2020 | Zilver voor vrouwen dubbeltwee

Net zilver voor heren dubbeltwee

De finale van de heren dubbel-twee was ongekend spannend. Door een mishaal van de Fransen was het tot en met de laatste meter niet duidelijk of Frankrijk of Nederland goud zou pakken, maar uiteindelijk had het Franse duo net genoeg voorsprong om als eerste over de streep te komen. Net geen goud, maar wat kunnen Melvin Twellaar en Stef Broenink trots zijn op deze zilveren plak. China eindigde als derde en sleepte zo het brons binnen.

Tokyo 2020 | Samenvatting zilveren race mannen dubbel twee

Ook zilver voor dames vier

Ook deze finale stond bol van de spanning, maar uiteindelijk kwamen onze Nederlandse dames net iets tekort voor de gouden plak. Het Australische viertal, dat de hele race op kop lag, won de race. De Ierse vrouwen eindigden op ruim vijf seconden op de derde plek.

Tokyo 2020 | Zilveren plak voor vrouwen vier

Er zijn ook nog een aantal halve finales gereden. In dit artikel lees je daar meer over.

Hockey: Nederland wint eenvoudig van Zuid-Afrika.

Nederlandse hockeyvrouwen Foto: Getty Images

De Nederlandse hockeydames hebben vannacht een makkelijke 5-0 overwinning geboekt op Zuid-Afrika. Bij rust leidden de oranjedames al met 1-0 door een goal van Frederique Matla, en na rust werd die voorsprong uitgebouwd. Matla scoorde ook de 2-0, en daarna breidden Keetels, Albers en Verschoor de zege uit.

Zwemmen: Kamminga overtuigend naar finale 200 meter schoolslag

Arno Kamminga heeft vannacht de finale van de 200 meter schoolslag bereikt. De Nederlander finishste als eerste in zijn serie en start dus in de finale in een goede baan.

Tokyo 2020 | Winst kamminga Halve finale 200m schoolslag

Judo: van 't End en van Dijke kennen geen moeite in eerste ronde

Noel van 't End kende een makkelijke eersterondepartij in het olympische judotoernooi. De Nederlander smeet zijn tegenstander uit San Marino binnen no-time tegen de grond.

Tokyo 2020 | van 't End kent geen moeite in eerste ronde

Ook judoka Sanne van Dijke heeft overtuigend de volgende ronde in het judotoernoooi bereikt. De Nederlandse had geen kind aan haar Oezbeekse tegenstandster Gulnoza Matniyazova.

Tokyo 2020 | van Dijke met ippon door naar tweede ronde

Boksen: Fontijn naar laatste acht in bokstoernooi

Nouschka Fontein heeft de kwartfinale bereikt op het olympische bokstoernooi. De Nederlandse was te sterk voor de Poolse Elzbieta Wojcik. Zaterdag rond de klok van 06:30 neemt Fontein het in de kwartfinale op tegen de Canadese Tammara Thibeault.

Tokyo 2020 | Fontijn naar laatste acht in bokstoernooi

Tokyo 2020 Tokyo 2020 | Dit was Dag 4 en dit mag je verwachten van morgen 9 UUR GELEDEN