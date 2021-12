Beijing 2022

Amerikaanse atleten kunnen ondanks de diplomatieke boycot wel meedoen aan de Spelen. “De atleten van Team USA hebben onze volledige steun. We staan 100 procent achter ze als we ze thuis aanmoedigen”, liet de woordvoerder van de president weten. “We zullen alleen niet meedoen aan de feestelijke aankleding van het evenement.”

Eerdere boycots

De actie doet denken aan de actie die Barack Obama in 2014 bij de Olympische Spelen in het Russische Sochi uitvoerde. De Amerikaanse afvaardiging voor de openingsceremonie bestond toen uit voormalige topsporters die homo- of biseksueel zijn, als Billie Jean King. Dit als protest tegen ‘anti-homopropagandawet’ die Rusland kort voor de Spelen invoerde.

De boycot voor 2022 gaat lang niet zover als de boycot die gold in 1980 bij de Spelen in Moskou. De Verenigde Staten en veel bondgenoten stuurden geen atleten dat jaar, vanwege de inval van de Sovjet-Unie in Afghanistan. Opmerkelijk genoeg was China dat jaar ook niet van de partij. De Sovjet-Unie en haar bondgenoten boycotten op hun beurt weer de Olympische Spelen van Los Angeles vier jaar later.

Niet alleen de Verenigde Staten worstelen met hoe de Chinese regering omgaat met de Oeigoerse minderheid in de provincie Xinjiang. Het Europees parlement riep nationale regeringen deze zomer op de openingsceremonie in China te mijden.

De Tweede kamer nam in februari dit jaar een motie aan waarin de omgang met de Oeigoeren een genocide wordt genoemd. Of Nederland besluit wel officiële vertegenwoordigers te sturen is nog niet bekend.

China niet blij met boycot

De Chinese overheid is niet blij met het Amerikaanse boycot. “De Olympische Winterspelen zijn een verzamelplaats voor liefhebbers van wintersport en atleten uit heel de wereld, niet een podium voor politiek haantjesgedrag en manipulatie”, liet een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

“Op deze manier wordt sport gepolitiseerd, vooral het principe dat sport politiek neutraal is.” Toch geeft hij ook aan dat de Spelen niet staan of vallen bij de aanwezigheid van politici.

De Olympische Spelen staan van 4 tot 20 februari 2022 op het programma.

