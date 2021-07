De kwalificatie voor de individuele dressuurfinale werd uitgespreid over twee dagen. Edward Gal noteerde op Total Us een score van 78.649 en werd tweede in groep B. Daarmee plaatste Gal zich rechtstreeks voor de finale van woensdag. Hans Peter Minderhoud werd op Dream Boy derde in groep C met een score van 76.817. Dit betekende dat Minderhoud in de wachtkamer moest plaatsnemen, want alleen de beste twee ruiters per groep gaan direct naar de finale. Voor de zes beste overige ruiters is ook een finaleplaats weggelegd. Minderhoud was de beste nummer drie van alle zes de groepen en dus mag ook hij naar de finale van woensdag.





Voor Marlies van Baalen gold dat helaas niet. Van Baalen werd op Go Legend derde in groep E met een score 71.615. Dit was niet genoeg om zich bij de beste nummers zes te voegen en dus houdt het individuele dressuurtoernooi voor haar op. Dat betekent echter niet dat de Olympische Spelen voor Van Baaren voorbij zijn. De individuele resultaten van dit weekend vormden namelijk tegelijkertijd de kwalificatie voor het landentoernooi. De drie scores worden bij elkaar opgeteld en op basis daarvan gaan de beste acht landen door naar de finale. Nederland werd vijfde en mag dus dinsdag proberen de eerste medaille van het toernooi binnen te slepen.

De beste score werd neergezet door de Duitse Jessica von Bredow-Werndl op TSF Dalera met een score van 84.379. Daarmee zette de Duitse de toon voor haar landgenoten, want ook in de teamwedstrijd gaan onze oosterburen als nummer één de finale in. De finale van de teamwedstrijd begint dinsdag 27 juli om 10:00 uur. Woensdag 28 juli begint om 10:30 uur de individuele dressuurfinale.





