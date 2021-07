Wat: Paardensport (springen)

Waar: Baji Koen Equestrian Park in Setagaya

Wanneer: van dinsdag 3 augustus tot en met zaterdag 7 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+ sport

Nederlandse deelnemers: Maikel van der Vleuten (Beauville Z), Marc Houtzager (Sterrehof’s Dante) en Willem Greve (Zypria S)



Wat je moet weten

Het springen is naast de dressuur en eventing het derde paardensportevenement tijdens de Olympische Spelen. Paard en ruiter moeten binnen de vastgestelde tijd een springparcours afleggen. De jury deelt strafpunten uit wanneer bijvoorbeeld een balk valt of het paard weigert. Tijdens de individuele kwalificatie komen 75 combinaties aan de start. De dertig deelnemers met de minste strafpunten plaatsen zich voor de finale.



De eindstrijd vindt plaats over één ronde. Daarna volgt de barrage waarin alle deelnemers met de minste ‘penalty’s’ nog één keer in actie komen en strijden om eremetaal. Bij een gelijk aantal strafpunten is de tijd doorslaggevend.



Tijdens de teamwedstrijd komen voor het eerst slechts drie combinaties per land aan de start. Tot en met Rio de Janeiro deden er per land vier combinaties mee en kon de minste prestatie worden weggestreept. Hierdoor kunnen meer landen deelnemen. In Tokio komen twintig landen aan de start. De finale vindt plaats met de beste tien landen over één ronde met een barrage.

Programma

De individuele kwalificatie is op dinsdag 3 augustus. Een dag later is de finale. Op vrijdag 6 augustus staat de kwalificatie van de landenwedstrijd gepland, gevolgd door de finale op zaterdag 7 augustus. Alle springwedstrijden beginnen om 12.00 uur.

Nederlandse successen



In 2000 vond het voorlopige Nederlandse hoogtepunt plaats in de historie van het springen. Jeroen Dubbeldam behaalde goud met zijn paard De Sjiem. Albert Voorn werd tweede met Lando. In 2012 was er voor het laatst Nederlands eremetaal in deze discipline. Met zijn paard London werd Gerco Schröder tweede. Het Nederlandse team behaalde eveneens zilver tijdens de landenwedstrijd, achter gastland Groot-Brittannië.

Nederlandse kansen

Bondscoach Rob Ehrens moest flinke knopen doorhakken om zijn selectie samen te stellen. Vanwege het coronavirus vonden er het afgelopen anderhalf jaar beduidend minder wedstrijden plaats waarop hij zijn keuzes kon baseren. Daar kwam in de lente van dit jaar ook het rhinovirus bovenop, waardoor nog meer annuleringen volgden. Bovendien kan hij geen beroep doen op Jeroen Dubbeldam (de winnaar van Olympisch goud in 2000), omdat zijn toppaard Carlyle onlangs werd verkocht. Op het laatste moment viel ook Harrie Smolders af. Zijn paard Dolinn is niet fit genoeg om te starten. Hierdoor maakt Willem Greve zijn Olympische debuut met Zypria S. Smolders is nu met Bingo Du Parc reserve.



De Nederlanders behoren op het individuele nummer niet tot de topfavorieten, maar kunnen mogelijk wel voor een verrassing zorgen. Zo won Marc Houtzager vorig jaar met Sterrehof’s Dante op fraaie wijze Jumping Amsterdam. Hij maakte bovendien, net als Maikel van der Vleuten, deel uit van het Nederlandse team dat zilver haalde op de Olympische Spelen van 2012. Hij weet dus wat hem te wachten staat in Tokio. Van der Vleuten is van de Nederlanders het hoogst geklasseerd op de wereldranglijst. Hij bezet de twintigste plaats. Met Beauville Z hoopt hij te verrassen.



Tijdens de teamwedstrijd zijn de kansen op succes groter. Nederland heeft met Houtzager, Van der Vleuten en Greve vooral in de breedte een sterk team. De Nederlandse ploeg won eerder dit jaar onder andere de Nations Cup in eigen land. Op een goede dag zijn er serieuze medaillekansen!

Maikel van der Vleuten is de hoogst geklasseerde Nederlandse ruiter op de wereldranglijst. Foto: Getty Images

Favorieten



De favorieten voor de individuele wedstrijd lijken vooral uit Duitsland en Zwitserland te komen. De Duitser Daniel Deusser (Killer Queen) staat op de eerste plaats op de wereldranglijst gevolgd door de Zwitsers Martin Fuchs (Clooney 51) en Steve Guerdat (Venard De Cerisy).

Nick Skelton (Groot-Brittannië) werd vier jaar geleden Olympisch kampioen. Hij zette een jaar later een punt achter zijn carrière. Ook regerend wereldkampioen Simone Blum is er niet bij. Haar DSP Alice is niet wedstrijdfit na een operatie eerder dit jaar.



Frankrijk won vier jaar geleden de landenwedstrijd voor de Verenigde Staten en Duitsland. In 2018 kroonde de Verenigde Staten zich tot wereldkampioen, gevolgd door Zweden en Duitsland. Deze landen hebben ook in Tokio goede kansen voor de landenwedstrijd, net als onder andere België, Groot-Brittannië, Zwitserland en Nederland.

