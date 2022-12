Paardensport

"Mijn hart is gebroken", schrijft ze. "Salinero, mijn held, laat ons achter in tranen. Herinneringen zullen nooit vervagen."

Salinero was de opvolger van Bonfire, het paard waarmee ze goud won op de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Een jaar later ging hij met pensioen.

Toeval

Van Grunsven ging vanaf dat moment op jacht naar succes met Salinero. Een paard dat ze bij toeval op stal kreeg, schrijft ze op haar eigen website. "Ik kreeg Salinero als zesjarige op stal, hij was eigenlijk bedoeld voor een Amerikaanse klant. Die nam hem niet en Sjef (Janssen, haar man red.) zei dat ik er echt eens op moest gaan zitten. Vanaf dat moment was ik verkocht."

"Salinero's sterke punten waren onder andere de piaffe en passage en natuurlijk de kür op muziek", vervolgt Van Grunsven. "Voor mij was Salli een heel bijzonder paard door zijn speciale karakter."

Terug naar de wereldtop

Ondanks dat ze met Salinero helemaal opnieuw moest beginnen, slaagde Van Grunsven erin om in korte tijd terug te keren naar de wereldtop. In Athene (2004) won ze opnieuw goud, om dit kunstje in 2008 (Peking) nog eens te herhalen. In Peking behaalde Van Grunsven samen met Salinero ook zilver in de landenwedstrijd samen met Imke Schellekens-Bartels (met Sunrise) en Hans Peter Minderhoud (met Nadine).

In Londen (2012) ging Van Grunsven samen met Salinero nog één keer op zoek naar olympisch succes. Op het individuele onderdeel slaagden zij hier niet in. De combinatie eindigde als zesde. Wel wonnen zij met Nederland (in het team met Edward Gal - Undercover en Adelinde Cornelissen - Parzival) brons in de landenwedstrijd. Mede dankzij Salinero was Van Grunsven de eerste Nederlandse sporter die op vijf verschillende Olympische Spelen een medaille behaalde.

Naast olympisch succes behaalde de Nederlandse amazone ook andere internationale prijzen met Salinero. Zo wonnen zij goud op de Wereldruiterspelen in 2006. Ook werden zij in 2005 en 2007 Europees kampioen.

Anky van Grunsven en Salinero wonnen olympisch goud in Peking (2008) Foto: Getty Images

Standbeeld

Salinero nam afscheid in 2013 tijdens Indoor Brabant. Sindsdien genoot hij van zijn pensioen op stal bij Van Grunsven in Erp. In het Brabantse dorp staat sinds 2014 een standbeeld van het succespaard, naast die van Bonfire.

