Paardensport | Waar moet een parcoursbouwer allemaal rekening mee houden?

“Ik begin elke keer met de hand en teken het parcours op papier. Daarna werk ik het uit op de computer. Maar wanneer ik eenmaal ter plaatse ben, ga ik volop veranderen. Alleen de piste vertelt je de waarheid”, zegt Vezzani, die elk detail serieus neemt.

Zo denkt hij bijvoorbeeld lang na over het ontwerp, de vorm en de kleur van de hindernissen, maar ook hoe moeilijk hij de hindernissen wil maken.

Respect

Vezzani krijgt volop respect van de springruiters. “Hij heeft de moeilijkste taak van het hele evenement”, vindt de Zwitserse Jane Richard Philips. “Het is de kunst om een lastig parcours te maken dat de paarden niet bang maakt.”

Bryan Balsiger is het daarmee eens. “Je moet een parcours maken dat uitdagend is, maar ook respect heeft voor het paard en zijn ruiter. Wanneer ik het parcours bestudeer, dan denk ik vaak ‘dat wordt lastig’. Maar wanneer ik met mijn paard de piste op kom dan is ineens alles mogelijk. Als parcoursbouwer moet je dat gevoel begrijpen.”

Lastige punten

Volgens Vezzani is het daarom cruciaal om zelf ook gereden te hebben. “Ik maak altijd een aantal lastige punten op een parcours, maar wel op een manier waarop het paard zelf kan uitvinden hoe hij erover heen komt. Maar het is uiteindelijk de ruiter die het verschil maakt.”

“Wanneer ik na afloop zie dat een paard niet moe, maar relaxt van de baan komt en de ruiter heeft de teugels slechts losjes in handen, dan weet ik dat ik goed werk heb verricht.”

