DRESSUUR

Na de dressuur bezetten de Nederlandse amazones allebei een plek in de middenmoot. Merel Blom stond na het eerste onderdeel op 31.50 strafpunten, goed voor een 21e plaats, terwijl Janneke Boonzaaijer het ietsje minder deed met 33.00 strafpunten (30e).

CROSS-COUNTRY

Tokyo 2020 Tokio 2020 | Paardensport gaat in galop verder: lees hier het programma van de komende dagen GISTEREN OM 18:24

Vooraf wisten de Nederlandse ruiters al dat de organisatie een uitdagend parcours had uitgezet. Bovendien was er een grote kans op strafpunten vanwege een overschrijding van de strakke richttijd van 7.45 minuten. In de warmte zou het niet makkelijk worden om een foutloos parcours te lopen en toch onder die tijd te blijven.

BOONZAAIJER

Janneke Boonzaaijer ging als eerste van de twee van start. Ondanks een goede start begonnen de strafpunten richting het einde flink op te lopen. Omdat ze ook ruim buiten de tijd over de finish kwam eindigde ze op een teleurstellende aantal strafpunten van 42.60.

BLOM

Voor Merel Blom liep dit tweede onderdeel zelfs helemaal uit op een deceptie. De 34-jarige amazone werd gediskwalificeerd, omdat zij een verkeerde route reed. Nadat haar paard The Quizmaster na een sprong op zijn knieën landde, koos zij blijkbaar de verkeerde hindernis om haar parcours mee voort te zetten.

JUNG VALT TERUG

De gedoodverfde Duitse favoriet Michael Jung ging na de dressuur nog aan de leiding, maar ook hij kende geen geweldige tweede dag. Hij liep op de cross-country tegen 11.00 strafpunten aan en zakte naar de tiende plek. Oliver Townend legde een perfect parcours af en de Brit voert op dit oment het veld aan.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympische basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten