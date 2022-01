Al-Attiyah en Toyota koesteren in het klassement een voorsprong van 38 minuten op Loeb, terwijl Yazeed Al-Rajhi op 49 minuten volgt. Al-Rajhi was gemeten op pure tijd de dagsnelste, maar kreeg straftijd opgelegd en daardoor kwam de overwinning alsnog Al-Attiyah toe.

Het is voor de mannen van het klassement zaak om uit te problemen te blijven, want er werd nog maar eens onderstreept dat die problemen in een klein hoekje zitten. Voor de zoveelste keer was Stephane Peterhansel de pechvogel in het Audi-kamp, maar hij kon tenminste verder.

Crashes en pech

Of Nani Roma de rally kan voortzetten, moet nog maar blijken. Hij kampte volop met problemen. Roma is één van de weinigen die Dakar won bij zowel auto als motor, maar ook hij moest ‘gewoon’ achter een wiel aan dat zijn eigen pad koos middenin de woestijn. Het kostte volop tijd.

Benediktas Vanagas en Guerlain Chicherit zouden trouwens willen dat de schade beperkt bleef tot vele uren tijdverlies. Zowel Vanagas als Chicerit sloeg over de kop om omgekeerd te eindigen, op het dak dus. Overbodig om te vermelden dat je op die manier het einde niet gaat halen.

