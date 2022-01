Mister Dakar was al snel kansloos voor de eindwinst en mag zelfs van geluk spreken dat hij nog actief is in de Saoedische woestijn, want hij werd getroffen door het ene na het andere malheur. Daarna werd Peterhansel een soort luxe assistentie-auto, want hij gaf geregeld onderdelen aan zijn teamgenoten.

Maar in de tiende etappe stond er geen maat op Peterhansel en zijn Audi, wat goed was voor een overwinning! Sainz finishte met een achterstand van twee minuten op de tweede plaats, waarmee opnieuw sprake was van een dubbelzege.

Ad

Dakar 2022 | Ritwinst voor De Villiers lichtpuntje tijdens moeizaam verlopen rally

Dakar Dakar 2022 | Audi wint, terwijl Loeb maar weinig inloopt ondanks straftijd voor Al-Attiyah 17 MINUTEN GELEDEN

Minuutje winst voor Loeb

De kandidaten voor eindwinst, Sébastien Loeb en Nasser Al-Attiyah, deden weinig voor elkaar onder. Het ziet er alleen steeds meer naar uit dat Loeb langer moet wachten op zijn eerste Dakar-overwinning terwijl het kwartet voor de Qatarees dichter en dichterbij komt.

Al-Attiyah kreeg nog een straf opgelegd vanwege een kort stukje rijden zonder gordels, wat nu eenmaal uit den boze is, maar zelfs die vijf minuten brengen de spanning niet direct terug. Het extra minuutje wat Loeb terugpakte, lijkt het verschil ook niet te gaan maken.

Als Al-Aittyah zijn Toyota heel houdt, mag hij zich spoedig viervoudig Dakar-winnaar noemen.

Dakar Dakar 2022 | Spanning, tactiek en onvrede nadert kookpunt in spannende strijd motoren 31 MINUTEN GELEDEN