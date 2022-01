De familie Plaza strandde met een kapotte ophanging, ergens middenin de woestijn van Saoedi-Arabië. Vader blesseerde zich ook nog eens, terwijl er toch echt hulptroepen nodig waren voor het aanleveren van wat nieuwe onderdelen.

Uiteindelijk stapte dochter in een auto van de plaatselijke bevolking om de (hulp)truck te begeleiden, waarop vader het eventjes te kwaad kreeg. Dit fantastische verhaal – ook nog eens gefilmd – kreeg een happy end, want de ophanging werd gemaakt en beide generaties Plaza konden hun weg vervolgen.

Gekantelde truck

Ook in beeld gevangen was het kantelen van de truck van Albert Llovera, die toegaf dat hij misschien wel iets te snel onderweg was. Dat geeft niks, maar er moest wel één van zijn bemanningsleden uit de auto worden bevrijd. Dat lukte.

Het leek zelfs meer moeite te kosten om de truck weer rechtop te krijgen, want dat mislukte in eerste instantie. De truck lag nog steeds op zijn kant, maar dan zonder motorkap. Ook dat kwam later in orde, waarna de weg naar het bivak kon worden vervolgd om daar de schade definitief in kaart te brengen.

