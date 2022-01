Dakar 2022 | Het is en blijft Kamaz voor en Kamaz na in de eerste etappes

De onderlinge verschillen zijn nog altijd minimaal, maar met vier sterke troeven kan het haast niet anders of Kamaz zet ook de editie van 2022 weer naar zijn hand. De kaarten worden langzaam geschud en het lijkt allemaal alweer op zijn plek te vallen.

De Kamaz-trucks eindigden ook in de tweede rit als eerste, tweede, derde en vierde. En in het algemeen klassement is sprake van meer van hetzelfde. Andrey Karginov was dagwinnaar na een rit die in het teken stond van duinen bedwingen, met een voorsprong van 38 seconden op Dmitry Sotnikov.

Sotnikov is dan wel weer voorlopig de snelste in de algehele rangschikking. De Rus koestert een voorsprong van twee minuten op teamgenoot en veelwinnaar Eduard Nikolaev.

Janus van Kasteren staat voorlopig op de zesde plaats. Hij staat met zijn Iveco zo’n negen minuten achter de leider.

